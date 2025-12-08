Σε περίπου 70 σημεία στο οδικό δίκτυο της χώρας οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ να βγαίνουν στους δρόμους και να επιστρατεύονται στις κινητοποιήσεις τους. Μάλιστα, η εβδομάδα που ξεκίνησε θεωρείται καθοριστική για την έκβαση του αγώνα τους καθώς οι αγρότες δείχνουν ανυποχώρητοι και σε γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσουν πώς θα κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες τους.

Στόχος και αίτημα του αγροτικού κινήματος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, με τους εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα να δηλώνουν ότι τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης για την αγροτιά και για τα προϊόντα που παράγει, ζήτημα που αλυσιδωτά θα επηρεάσει τους καταναλωτές και τον τομέα της διατροφής γενικότερα, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται σε γενικές συνελεύσεις οι αποφάσεις για κλείσιμο -με συμβολικό χαρακτήρα κατ’ αρχήν- σε λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας ενώ είναι πιθανόν να υπάρξουν κινητοποιήσεις και μπλόκα και σε άλλες κομβικές υποδομές, όπως Τελωνεία, Εφορίες κ.λ.π.

Ειδικότερα τα κυριότερα αγροτικά μπλόκα είναι στα εξής σημεία:

Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας

Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)

Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία

Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65

Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης)

Αεροδρόμιο Μακεδονία (Θεσσαλονίκη)

Κόμβος Δερβενίου – Θεσσαλονίκη

Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα

Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα

Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα

Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς

Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες

Τελωνείο Κήπων – Έβρος

Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος

Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία

Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία

Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός

Ορχομενός – Είσοδος πόλης

Κιάτο – Πλευρικά Διόδια

Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ

Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης

Κόμβος Σούδας – Χανιά στην Κρήτη

Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης)

Λιμάνι Ηρακλείου Κρήτης

Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης) στην Κρήτη

Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες

Λούρος – Πρέβεζα

Λιμάνι Μυτιλήνης – Λέσβος

Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου)

Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός Πατρών–Τριπόλεως)

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία

Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός

Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα

Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα

Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα

Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο

Τελωνείο Εξοχής – Δράμα

Κόμβος Καστανιών – Βόρειος Έβρος

Ιτέα – Φωκίδα

Τούνελ Κατερίνης – Πιερία

Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα

Τρία Μοναστήρια – Ρέθυμνο Κρήτης

Μεγάλα Χωράφια – Χανιά Κρήτης

Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη

Κόμβος Πύργου – Ηλεία (Πελοπόννησος)

Κόμβος Μαλαχιά – Άργος

Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη

Παχιά Άμμος – Λασίθι Κρήτης

Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία

Κόμβος Νησελίου – Ημαθία

Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο Κρήτης

Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα

Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα

Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική

Φίλιπποι – Καβάλα

Χρυσούπολη – Καβάλα

Γέφυρα Άρτας – Άρτα

Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία

Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα

Χανδρινού – Μεσσηνία

Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα

Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού

Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία

Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ)

Ελασσόνα – Λάρισα

Άγιος Μάμας – Χαλκιδική

Κομπότι – Άρτα

Ιστιαία – Βόρεια Εύβοια

Κήρινθος – Μαντούδι

Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (Βασιλεύς Πύρρος)

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει σε διαδραστικό χάρτη τα κομβικά σημεία των αγροτικών κινητοποιήσεων σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη:

Tο μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Στο μεταξύ, σήμερα αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στον χώρο όπου διεξάγεται από τις 11 το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με στόχο να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας και θέσεών τους, ενώ το ίδιο θα πράξουν και στις 18.00, οπότε στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εκπροσώπων των εργατικών σωματείων της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο βρίσκονται παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά και από διάφορες περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Στις 16:00, σήμερα, στο σημείο αναμένονται διανομείς με τα μηχανάκια τους, οι οποίοι χθες το βράδυ ανακοίνωσαν μοτοπορεία συμπαράστασης προς τους αγρότες, ξεκινώντας από τη συμβολή Καραμανλή με Μπότσαρη και καταλήγοντας στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Τα μπλόκα στην Δυτική Μακεδονία

Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι. «Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στην Κρήτη οι αγρότες δυναμώνουν τις κινητοποιήσεις τους με την αρωγή των κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά. Από χθες Κυριακή έστησαν μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων ενώ έχει αποφασιστεί να γίνει αποκλεισμός του δρόμου από τις 14.00 έως τις 14.30. Σε κόμβους του Βόρειου Οδικού Άξονα, υπάρχουν μπλόκα στα Πεζά Ηρακλείου, στην Παχειά Άμμο στο Λασίθι και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο ενώ αποκλεισμοί ξεκινούν μετά την συνέλευση των αγροτων το μεσημέρι στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε λιμάνια και αεροδρόμια του νησιού.