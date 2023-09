Δείτε το βίντεο που δείχνει ένα λεωφορείο να εξαφανίζεται όταν ανοίγει το οδόστρωμα από την υπερχείλιση του χειμάρρου. Η λάσπη και τα νερά ρούφηξαν στην κυριολεξία το τεράστιο όχημα:

Προηγουμένως είχε καταρρεύσει μεταλλική γέφυρα στο κέντρο της πόλης του Βόλου στην οδό Ζάχου. Από εκείνο το σημείο ο δήμαρχος τη πόλης, Αχχιλέας Μπέος, ικέτευε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, η θάλασσα κατάπιε δεκάδες αυτοκίνητα στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τουλάχιστον 6-7 οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, με την ορμή του χειμάρρου να είναι ασταμάτητη, καθώς η βροχή εδώ και μερικές ώρες έχει «πνίξει» την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

