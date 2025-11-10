Μετά την εξάρθρωση της συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών στην οποία συμμετείχαν τρεις ιερείς, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία για την δράση της σπείρας, αλλά και για τον ρόλο των τριών ιερωμένων στη διακίνηση των ουσιών. Εκτός λοιπόν, από τον 46χρονο πατέρα Παρθένιο (κατά κόσμον Β.Β. – γνωστό και ως Παρθένιο Βεζυρέα), πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε και ο 40χρονος ιερέας ονόματι Α. Ε. (σύμφωνα με τη σελίδα του στο Facebook) που συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου σε περιοχή της Ρόδου από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου.

Ο 40χρονος ιερέας βρέθηκε να κατέχει για λογαριασμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους -2.188- γραμμαρίων, τις οποίες θα παρέδιδε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε 38χρονο μέλος του κυκλώματος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Αυτός είναι ο 40χρονος ιερέας

Ο τρίτος εμπλεκόμενος ιερέας συνελήφθη τον Σεπτέμβριο για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Όσον αφορά τον τρίτο εμπλεκόμενο ιερέα, στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που είναι ηλικίας 52 ετών, είχε συλληφθεί στις 13/09/2025, στο 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Κάλχα-Σιδεράδων Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης, διότι οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, μετέφερε και προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας έξι (6) παράνομους αλλοδαπούς Αφγανούς, στερούμενους νόμιμων διατυπώσεων, εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Ο ιερέας ενεργούσε κατ’ εντολή της γυναίκας – αρχηγού του κυκλώματος η οποία κατά τη στιγμή της συλλήψεώς του, μαζί με τον άνδρα – αρχηγό του κυκλώματος, επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα, λειτουργώντας ως «προπομποί», αποτελώντας δηλαδή «συνοδεία» για την αποφυγή τυχόν αστυνομικού ελέγχου.