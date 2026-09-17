Πριν από 32 χρόνια, το 1994, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος είχε παρουσιάσει στην εκπομπή «Κίτρινος Τύπος», που προβαλλόταν τότε από την τηλεόραση του New Channel, μια σειρά τριών εκπομπών με θέμα την ύπνωση. Στο βίντεο που ακολουθεί, φιλοξενούμενοι στο πάνελ της εκπομπής, ήταν ο υπνωτιστής Γεώργιος Βουλούκος, η τραγουδίστρια Τάνια Τσανακλίδου, ο μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού Διονύσης Τριβιζάς και ο συγγραφέας Τάσος Ρούσσος.

Το θέμα των εκπομπών ήταν η ύπνωση ενός προσώπου και πως, μέσω αυτής, ο εν υπνώσει ευρισκόμενος ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.

«Η ψυχή έχει ένα μηχανισμό που ονομάζεται υποσυνείδητο. Εκεί καταγράφονται τα πάντα», εξήγησε αρχικά ο Γιώργος Βουλούκος, ο οποίος στη συνέχεια υπνώτισε σε ζωντανή μετάδοση τον μηχανικό του Εμπορικού Ναυτικού Διονύση Τριβιζά, ψιθυρίζοντας του συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις που δεν ακούστηκαν στον αέρα της εκπομπής, ούτε στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους στο πάνελ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάδρομης ύπνωσης, ο κ. Βουλούκος έκανε συγκεκριμένες ερωτήσεις στον κ. Τριβιζά, ο οποίος μέσω των απαντήσεων που έδινε, φαινόταν ότι είχε ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και περιέγραφε την τότε ζωή του και τις δραστηριότητες του.

Σε μια ακόμη ανάδρομη ύπνωση που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της εκπομπής, η εν υπνώσει Ελένη Καφίτσα, απαντάει στον Γεώργιο Βουλούκο, περιγράφοντας το παρελθόν της ως ιέρεια από την Αίγυπτο.

Δείτε την εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου το 1994

Ο ενθουσιασμός του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή

Η εκπομπή αυτή αποτέλεσε και την αφορμή για να καλέσει με προσωπική πρόσκληση τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, στην εορτή της επετείου για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο τότε Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Όπως θυμάται ο ίδιος ο δημοσιογράφος, τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο οποίος του μετέφερε την επιθυμία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, να παραστεί στην εκδήλωση του Προεδρικού Μεγάρου.

Μάλιστα, όπως εκμυστηρεύτηκε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, αργότερα σε φίλους του, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν τον είδε, τον πλησίασε και του είπε: «Μπράβο, πολύ καλή εκπομπή. Μου έδωσες περισσότερα χρόνια ζωής».

Το τετ α τετ αυτό του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, κράτησε περίπου 10 λεπτά.

Μάλιστα, αφού ολοκληρώθηκε η συνομιλία των δύο ανδρών, έκπληκτοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι που παρευρίσκονταν στο Προεδρικό Μέγαρο, πλησίαζαν τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο και τον ρωτούσαν τι του έλεγε ο Πρόεδρος.