Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Δράση που σχετίζεται με το έργο «Η εξέλιξη του ΔΑΑ σε έναν κόμβο υψηλών επιδόσεων εντός του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δράση υπ. αριθ. 2017-EL-TM-0158-W), στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) 2017 – Τομέας Μεταφορών» και είναι καθοριστικό για τον μετασχηματισμό του αεροπορικού τοπίου της Ευρώπης, με στόχο την υλοποίηση ενός πλαισίου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky – SES). Η συμβολή του ΔΑΑ υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας σε συνεργατικές δράσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εντελώς νέου και εξαιρετικά αποδοτικού περιβάλλοντος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (Air Traffic Management – ATM), πελατοκεντρικού και επικεντρωμένου στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα.

Το πρόσφατα ολοκληρωμένο μέρος του έργου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός εξαετούς εμβληματικού προγράμματος, που εκτείνεται σε πέντε αλληλένδετα και παράλληλα έργα, για την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μοντέλων λειτουργίας των αεροδρομίων (ConOps), με λειτουργικότητες και διαδικασίες αιχμής συστημάτων για τη συνεργατική διαχείριση της απόδοσης και την ενσωμάτωση των λειτουργιών του αεροδρομίου στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναέριας Κυκλοφορίας. Υιοθετεί καινοτόμες λειτουργικές και τεχνολογικές λύσεις, αξιοποιώντας σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της συμμετοχικότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης αλλαγών. Το αποτέλεσμα βελτιώνει την απόδοση του δικτύου και του αεροδρομίου, διευκολύνοντας έτσι τους στόχους του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για λειτουργική αποδοτικότητα, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτιωμένη εμπειρία επιβατών, όλα κρίσιμα και για τη στρατηγική του ΔΑΑ, για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του Έργου είχε ως αποτέλεσμα τη διάκριση του ΔΑΑ με την αναγνώριση “Highly Commended” στο Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI EUROPE 2025), σε συνεργασία με το SESAR Joint Undertaking (SJU).

Για τους παραπάνω λόγους, είμαστε ευγνώμονες στην EU/CINEA (Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Υπηρεσία για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον) και στη Μονάδα ΕΥΣΣΑΕ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για τον Σχεδιασμό, την Αξιολόγηση και την Υλοποίηση – Μηχανισμός CEF) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την υποστήριξή τους. Επίσης, στους συνεργάτες μας στον κλάδο, δηλαδή στις εταιρείες ALG Globe Infrastructure Advisors SLU, SITA Information Networking Computing B.V., Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και AirportLabs Limited, καθώς και στους επιχειρησιακούς εταίρους μας Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας / Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΥΠΑ/ANSP), Eurocontrol, Aegean Airlines, Sky Express, Goldair Handling, Swissport Hellas και Skyserv, οι οποίοι ήταν όλοι πολύτιμοι συντελεστές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Προγράμματος.

Ο ΔΑΑ παραμένει προσηλωμένος σε πρωτοβουλίες με μακρόπνοο προσανατολισμό για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών αεροδρομίων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις των εταίρων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών, τόσο στις επίγειες λειτουργίες όσο και στον εναέριο χώρο. Για τον σκοπό αυτό, η υλοποίηση του τρέχοντος έργου «Εκτεταμένο Σχέδιο Λειτουργιών Αεροδρομίων (e-AOP)» έως το 2027, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλαισίου CEF 2022 και Common Project One (CP1), αποτελεί το επόμενο βασικό ορόσημο του οδικού μας χάρτη.