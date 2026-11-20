Έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αντιμετωπίσει την παράνομη αφισοκόλληση και την τοποθέτηση αγγελιών στον δημοτικό εξοπλισμό επέλεξε ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος. Όταν εντόπισε αυτοκόλλητη αγγελία πώλησης κολλημένη πάνω σε ολοκαίνουργιο δημοτικό στύλο φωτισμού, αποφάσισε να καλέσει ο ίδιος τον αριθμό τηλεφώνου που αναγραφόταν σε αυτήν, προειδοποιώντας τον υπεύθυνο για το χρηματικό πρόστιμο που προβλέπεται.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, εκτυλίχθηκε σε κεντρικό πεζοδρόμιο της πόλης, κοντά στο κατάστημα «Βασιλόπουλος», όπου στη μεταλλική κολώνα είχαν τοποθετηθεί διάφορα διαφημιστικά χαρτιά, μεταξύ των οποίων και αγγελίες τεχνικών.

Ο δήμαρχος στάθηκε μπροστά σε μια κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα με την ένδειξη «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» και αντί να προχωρήσει απευθείας στις προβλεπόμενες διαδικασίες βεβαίωσης της παράβασης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αριθμό της αγγελίας.

«500 ευρώ η κάθε κολώνα»

Σε ευθύ αλλά προειδοποιητικό τόνο, ο Λάμπρος Μίχος ενημέρωσε τον συνομιλητή του για το ακριβές σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκόλλητο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχετε βάλει ένα πωλητήριο σε μία κολώνα εδώ στο Βασιλόπουλο, στην Αγία Βαρβάρα».

Όταν από την άλλη πλευρά της γραμμής επιχειρήθηκε να δοθεί διευκρίνιση σχετικά με το ποιος διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη αγγελία, ο δήμαρχος επανέφερε τη συζήτηση στη φθορά που προκαλείται στον δημοτικό εξοπλισμό και στις προβλεπόμενες κυρώσεις: «Ακούστε κάτι. Την έχετε κολλήσει με κόλλα πάνω σε μία κολώνα, που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο Δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι το ποσό υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε στύλο: «500 ευρώ η κάθε κολώνα».