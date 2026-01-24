Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας. Φωτογραφίες, βίντεο και ρεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Πλήρης επιβεβαίωση του χθεσινού αποκλειστικού ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» για τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό πάνω από την Άνω Γλυφάδα από τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, ο οποίος με οργισμένη ανακοίνωσή του καταγγέλλει τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου υψηλής τάσης που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη άνοιξη και τα οποία, κατέδειξαν όχι μόνο την προχειρότητα και τη «γύμνια» τους, αλλά και πόσο επικίνδυνα μπορεί να αποβούν σε περίπτωση μίας καταιγίδας, όπως αυτή που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα την Αττική.

Τα έργα είχαν ως στόχο την υπογειοποίηση καλωδίων υψηλής τάσης και την επιχωμάτωσή τους σε ένα τμήμα του δρόμου.

δείτε τι ανέφεραν στη κάμερα της «Ζούγκλας» κάτοικοι της περιοχής:

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες του αποκλειστικού ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», η ορμητική καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα το ρέμα από τον Υμηττό να απογυμνώσει τα καλώδια και να ξεσκεπάσει την επιχωμάτωση, φέρνοντας τα στην επιφάνεια και δημιουργώντας μία κατάσταση κινδύνου για την περιοχή.

Επιβεβαιώνοντας το χθεσινό μας ρεπορτάζ, ο δήμαρχος Γλυφάδας ανέφερε με τη σειρά του πως οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στους μεγάλους όγκους λάσπης και φερτών υλικών που πλημμύρισαν τις οδούς Μετσόβου, Ανθέων και τη γύρω περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

Δείτε πώς πλημμύρισε μέσα σε 10΄ η Ανθέων – Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα:

Εκτεθειμένα καλώδια και ακατάλληλες εργασίες στο ρέμα του Πυρναρίου

Η καταγγελία επικεντρώνεται σε δύο κύρια σημεία που, σύμφωνα με τον δήμαρχο, αποδεικνύουν την προχειρότητα των έργων υπογειοποίησης των καλωδίων.

Αφενός, οι εκσκαφές μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου άφησαν πίσω τους σαθρό έδαφος, το οποίο, υπό την επίδραση των ισχυρών βροχοπτώσεων, κατέληξε απευθείας στον αστικό ιστό.

Αφετέρου, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές, πραγματοποιήθηκε κάθετη εναπόθεση μπάζων στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για τη δημιουργία δρόμου διέλευσης των καλωδίων.

Περισσότερα από 1.200 κυβικά μέτρα υλικών μεταφέρθηκαν χαμηλότερα, καθώς ο αγωγός απορροής που τοποθετήθηκε κρίθηκε ανεπαρκής να διαχειριστεί τον όγκο των νερών.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, η αποκάλυψη τμημάτων του δικτύου από τα νερά, αφήνοντας υψηλής τάσης καλώδια εκτεθειμένα και να αιωρούνται πάνω από τη ρεματιά, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο φωτογραφικό υλικό.

«Απαιτείται άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση από τον ΔΕΔΔΗΕ για να ολοκληρωθούν σωστά οι απαραίτητες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε πρόχειρες λύσεις», υπογραμμίζει ο Γιώργος Παπανικολάου, επισημαίνοντας τον σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.



Η ανάρτηση του Γιώργου Παπανικολάου

«Επείγον: Πρέπει να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ από τον Υμηττό!

Στην Άνω Γλυφάδα, που εκτείνονται σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, πάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων.

Στις εικόνες βλέπετε το αποτέλεσμα πρόσφατων έργων του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεννόηση όπως μας ενημέρωσαν με το Δασαρχείο.

Την άνοιξη που μας πέρασε, έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα.

Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός.

Τι ακριβώς συνέβη;

Πρώτον, η υπογειοποίηση των καλωδίων έσκαψε το βουνό, δημιούργησε σαθρό έδαφος και άπλωσε φερτά υλικά, τα οποία ο προχθεσινός μεγάλος όγκος βροχής έφερε στην Άνω Γλυφάδα.

Δεύτερον, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! – στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια. Με μια απλή πράξη, προκύπτει ότι τουλάχιστον 1200 κυβικά φερτά υλικά έφτασαν σε Μετσόβου και Ανθέων, μόνο από το σημείο αυτό.

Άφησαν μάλιστα κατά την εκτέλεση των έργων κάποιον σωλήνα (!) για να περάσουν τα νερά… Το αποτέλεσμα το βλέπετε στις εικόνες, το νερό παρέσυρε τα πάντα και τα καλώδια πλέον κρέμονται στον αέρα, πάνω από τη ρεματιά.

Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτεθειμένα υψηλής τάσης καλώδια, κάτι που αυτονόητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία για μπαζώματα από τη δεκαετία του ‘60 και πιο πίσω ακόμα, στον Υμηττό, που αποκαλύφθηκαν τώρα.

Θα αναδείξουμε πολλά αυτά τις ημέρες. Και κυρίως, θα πράξουμε πολλά».

Μπαζωμένα ρέματα

Όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα που ανέβηκε σε κοινωνικό δίκτυο, ευθύνες δεν φέρει μόνο ο ΔΕΔΔΗΕ για τη κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα αλλά και η επί δεκαετίες ανθρώπινη παρέμβαση, όπου ρέματα του Υμηττού, έχουν μπαζωθεί με τα χρόνια, εμποδίζοντας τους χείμαρρους να φτάνουν στην θάλασσα με συνέπεια εκεί που βρίσκονταν, σήμερα να υπάρχει ένας πυκνοκατοικημένος αστικός ιστός, με τα ρέματα να περνούν μέσα από αυτόν:

Τι έγραψε ο Θοδωρής Κολυδάς για το ρέμα που «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα

Την ιστορία του ρέματος της Ευρυάλης που «έπνιξε» χθες την Άνω Γλυφάδα αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Γράφει χαρακτηριστικά: «Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικoύ. Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη.

Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις. Η φυσική του κοίτη κατατμήθηκε, μετατοπίστηκε και σε μεγάλο βαθμό υπογειοποιήθηκε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οδικά έργα, επεκτάσεις οικισμών και υποδομές του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα του διατηρεί ανοιχτή κοίτη, κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Περγάμου.

Η ψηφιοποίηση των ιστορικών χαρτών και η σύγκρισή τους με αεροφωτογραφίες αναδεικνύουν καθαρά τη ρήξη ανάμεσα στη φυσική–ιστορική διαδρομή του ρέματος και τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, τεκμηριώνοντας το μέγεθος και τις συνέπειες των επεμβάσεων στον υδρολογικό και πολεοδομικό ιστό της περιοχής.»