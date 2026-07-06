Την ακριβή επιστημονική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στο Πέραμα, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης από τις εγκαταστάσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης επιδιώκει η δημοτική αρχή του Γιάννη Λαγουδάκου, ώστε να προχωρήσει στην διεκδίκηση όρων ασφάλειας για την ποιότητα ζωής και την υγεία των δημοτών, επιλέγοντας, αν χρειαστεί, και την δικαστική οδό.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου, ο Δήμος Περάματος προβαίνει στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σταθμού τηλεμετρίας στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Περάματος. Η δημοτική αρχή επιδιώκει να λάβει εντός εύλογου χρόνου ακριβείς μετρήσεις αέριας ρύπανσης και θορύβου, ώστε να καθορίσει την περαιτέρω στάση της για την θωράκιση της υγείας των πολιτών. Αν προκύψουν αυξημένες τιμές επιβάρυνσης, ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος θα προβεί σε δικαστικές διεκδικήσεις, όπως δήλωσε.

«Για την ποιότητα της ζωής και για την προστασία της Υγείας των κατοίκων του Περάματος, η δημοτική αρχή θα εξαντλήσει κάθε επιστημονική, δικαστική και πολιτική δυνατότητα», ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος.

Η τοποθέτηση του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σταθμού στο ΕΠΑΛ θα παρέχει στον Δήμο Περάματος σε ημερήσια βάση μετρήσεις:

ηχορύπανσης με την σσυνεχή καταγραφή των επιπέδων θορύβου στις περιοχές του Περάματος που βρίσκονται εγγύτερα στη ΝΕΖ.

με την σσυνεχή καταγραφή των επιπέδων θορύβου στις περιοχές του Περάματος που βρίσκονται εγγύτερα στη ΝΕΖ. ατμοσφαιρικών Ρύπων με την ππαρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων διοξειδίου του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα κ.α. αερίων που επηρεάζουν τον αστικό ιστό.

με την ππαρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων διοξειδίου του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα κ.α. αερίων που επηρεάζουν τον αστικό ιστό. Μετεωρολογικά Δεδομένα μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων για θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου.

“Με απόφαση των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου εγκαταστήσαμε τον πρώτο επιστημονικό μετρητή ακριβείας στο πρότυπο ΕΠΑΛ, που μετράει την ηχορύπανση εδώ πάνω από τις εγκαταστάσεις της Cosco. Οι μετρήσεις θα διαρκέσουν κάποιους μήνες και στη συνέχεια θα εγκαταστήσουμε το ίδιο μηχάνημα δίπλα στις εταιρείες πετρελαιοειδών, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με συνέπεια και ακρίβεια την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών Ευχόμαστε να διαψευσθούν οι ανησυχίες μας, αν όμως μας επιβεβαιωθούν, θα πράξουμε τα δέοντα . Ενισχύουμε τη διαφάνεια στα δεδομένα ποιότητας αέρα για την προστασία ζωής των κατοίκων”, δήλωσε ο Γιάννης Λαγουδάκος.

Ο Γιάννης Λαγουδάκος διαβεβαίωσε ότι μετά την καταμέτρηση των ρύπων από την ΝΕΖ θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διερεύνηση για την επιβάρυνση από τις εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών και τους κινδύνους για την ζωή και την υγεία των κατοίκων.