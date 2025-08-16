Το σοβαρό ατύχημα στο Λούνα Παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, ανήμερα του Δεκαπεντάγουστου, προκάλεσε την αντίδραση του Δήμου του νησιού όπου με απόφασή του αναστέλλει την λειτουργία της επιχείρησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αρμόδια Διεύθυνση με τη συνδρομή των αστυνομικών στο Α.Τ Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος (ταψί) και σήμερα με απόφαση του δημάρχου διέκοψε τη λειτουργία του επισημαίνοντας.

«Μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνση η επαναλειτουργίας της. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά -πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».