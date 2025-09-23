Σε καταγγελία, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε η ομάδα εθελοντών με φιλοζωική δράση «Αδεσποτούλια Ξάνθης».

Η ομάδα ανέδειξε την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα αδέσποτα στο Δήμο Τοπείρου, δείχνοντας με βίντεο εικόνες εγκατάλειψης και καχεξίας των ζώων.

Παράλληλα, στην καταγγελία τα μέλη της ομάδας υποστηρίζουν ότι «ο Δήμος έχει διαθέσει 210.000 € δημόσιου χρήματος για τη “διαχείριση” των ζώων τους τελευταίους 16 μήνες. Στα χαρτιά φαίνεται ότι υπάρχει φροντίδα, οι εικόνες όμως δείχνουν εγκατάλειψη».

Μετά από κινητοποιήσεις της ομάδας η υπόθεση, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, φαίνεται παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης.

«Η υπόθεση είναι ήδη στο Υπουργείο και στην Εισαγγελία. Με την προσωπική κινητοποίηση της κας Αρβανίτη και του κου Χρυσάκη, Αστυνομία και Εισαγγελία ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Η Εισαγγελία ζήτησε όλα τα στοιχεία από το 2023: φωτογραφίες, βίντεο, αναπάντητα email. Το Σωματείο τα κατέθεσε όλα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα η καταγγελία:

210.000 € Δημόσιο Χρήμα – Ζώα Διψάνε και Πεθαίνουν

Χωματερή Ξάνθης – Δήμος Τοπείρου

Δύομισι χρόνια οι εθελοντές των «Αδεσποτούλια Ξάνθης» κρατούσαν ζωντανά εκατοντάδες σκυλιά στη χωματερή της Ξάνθης.

500 στειρώσεις, πάνω από 100 νεκρά ζώα που μάζεψαν με τα ίδια τους τα χέρια, απειλές, προσβολές, ακόμη και κάψιμο του οχήματός τους.

Παρά τους μήνες επίμονων προσπαθειών για συνεργασία με τον Δήμο Τοπείρου, χωρίς καμία επίσημη ανταπόκριση ή ενημέρωση, αναγκαστήκαμε στις 20 Αυγούστου να σταματήσουμε την καθημερινή μας παρουσία.

4 Σεπτεμβρίου: επιστρέψαμε και βρήκαμε φρίκη – ένα ζώο βρέθηκε νεκρό.

Η γνωμάτευση ανεξάρτητου Κτηνιάτρου περιγράφει έντονη αναιμία, αφυδάτωση, υποσιτισμό, μεγάλο αριθμό εξωπαρασίτων (κρότωνες και ψύλλοι) και δερματικές αλλοιώσεις (πιθανή ψώρα ή λεϊσμανίωση). Οι τοξικολογικές εξετάσεις εκκρεμούν· ωστόσο τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρή εγκατάλειψη και έλλειψη φροντίδας.

«Ούτε το απλό – νερό – δεν είχαν», λένε οι εθελοντές.

Από τον Απρίλιο 2024 έχουν δοθεί 210.000 € δημόσιου χρήματος για τη «διαχείριση» των ζώων. Στα χαρτιά φαίνεται ότι υπάρχει φροντίδα· οι εικόνες δείχνουν εγκατάλειψη.

Η νομοθεσία (άρθρο 24 του Ν. 4830/2021) για τη βάναυση μεταχείριση ζώων απαιτεί μάρτυρες. Έτσι, οι εθελοντές δηλώνουν ότι –παρά τον φόβο και την εξάντληση– θα συνεχίσουν να είναι εκεί, να τεκμηριώνουν, να φωτογραφίζουν, να δημοσιοποιούν.

«Δεν ζητάμε πια να μας ακούσετε. Ζητάμε να δείτε. Τα ζώα πεθαίνουν χωρίς καν νερό. Η αδιαφορία σκοτώνει», λένε οι εθελοντές, προειδοποιώντας ότι οι εικόνες που θα δημοσιεύουν είναι σκληρές, «η πραγματικότητα όμως είναι ακόμη σκληρότερη».

Από αύριο θα δημοσιεύουμε δημόσια όλα τα στοιχεία που έχουμε ήδη καταθέσει στην Εισαγγελία – φωτογραφίες, βίντεο, αναπάντητα email – ώστε να δει ο κόσμος την πραγματική κατάσταση.

Σας παρακαλούμε κοινοποιήστε και μείνετε συντονισμένοι – η φωνή σας μπορεί να σώσει ζωές.