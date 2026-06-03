Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Το χρονικό αποκαλύπτει μια συστηματική προσπάθεια ελέγχου της ζωής του θύματος, η οποία κατέληξε σε μια άγρια δολοφονία.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών έφεραν στην επιφάνεια τα μέσα που χρησιμοποιούσε ο 41χρονος για να ελέγχει τη σύζυγό του:

Όπως όλα δείχνουν, ο άνδρας είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού (GPS tracker) στο αυτοκίνητο της 39χρονης, καθώς και «κοριούς» ακρόασης μέσα στο σπίτι. Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει τα συστήματα αυτά και προχωρούν στην απομαγνητοφώνηση του υλικού.

Παράλληλα, ενοχλημένος από τη δραστηριότητά της στο διαδίκτυο, ο δράστης είχε δημιουργήσει έναν εικονικό (ψεύτικο) λογαριασμό με το ψευδώνυμο «thana_tos8511» για να κατασκοπεύει τις κινήσεις της στα social media.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 39χρονη μητέρα δύο παιδιών είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγό της και επιδίωκε να πάρει διαζύγιο, την ώρα που ο 41χρονος πίεζε για επανασύνδεση. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η αφορμή για το έγκλημα δόθηκε το μοιραίο βράδυ, όταν η Βασιλική έλαβε ή έστειλε κάποιο γραπτό μήνυμα (SMS), γεγονός που πυροδότησε την οργή του δράστη.

Το κρυφό σχέδιο για να φύγει από το σπίτι στην Καλαμάτα

Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφουν μια καθημερινότητα βουτηγμένη στον τρόμο. Φίλη του θύματος αποκάλυψε πως της είχαν προτείνει να πάρει τα παιδιά και να απομακρυνθεί, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει και χώρο διαμονής για να τη βοηθήσουν να εξαφανιστεί, όμως εκείνη ήταν τρομοκρατημένη.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδελφής της Βασιλικής, η οποία μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε: «Είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει, αλλά δεν πρόλαβα. Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της, χωρίς κανείς να το ξέρει».

Η αδελφή του θύματος συμπλήρωσε πως η 39χρονη ζητούσε επίμονα τον τελευταίο καιρό από τον σύζυγό της να χωρίσουν ειρηνικά, λέγοντάς του καθημερινά: «Άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο».

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Η ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς ο δράστης χρησιμοποίησε πλατύ μαχαίρι. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πάνω από 45 πλήγματα συνολικά σε όλο το σώμα. Τα τρία ήταν θανατηφόρα και εντοπίστηκαν στην αριστερή θωρακική χώρα (ένα εμπρόσθιο και δύο πλαγιοπίσθια).

Επιπλέον, από αυτά περίπου τα 15 ήταν επιφανειακά αμυντικά τραύματα, που δείχνουν ότι το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί.

Τραυματισμοί υπήρχαν και στην περιοχή του λαιμού και του σαγονιού.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 41χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή, 5 Ιουνίου.