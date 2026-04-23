Στο πένθος βυθίστηκε η Κρήτη με τη γυναικόκτονία της Ελευθερίας. Η οικογένειά της ζει τον ανείπωτο πόνο, καθώς η γυναίκα αφήνει πίσω της τα τρία πολυαγαπημένα της παιδιά.

Χθες, Τετάρτη μετά από τρεις ημέρες που είχαν χαθεί τα ίχνη της, η 43χρονη βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα σκεπασμένη με ένα χαλί, με τη σορό να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πόλη του Ηρακλείου.

Από τις Αρχές εκτιμάται ότι ο 40χρονος σύντροφός της, την σκότωσε και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του, αφήνοντας πίσω δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα.

Την σκότωσε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου

Η Ελευθερία έφυγε το πρωί της Κυριακής, όμως δεν γύρισε ποτέ πίσω. Πίστευε ότι δεν θα καθυστερούσε, ούτε την τσάντα της δεν πήρε, φεύγοντας από το σπίτι της. Πιθανολογείται ότι είχε ζητήσει να συναντηθούν με κάποιο πρόσχημα ο 40χρονος πρώην σύντροφος της. Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε δεσμό μαζί του για έναν περίπου χρόνο, και είχαν χωρίσει δύο μήνες πριν την δολοφονία της.

Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, η Ελευθερία μπορεί να τον χώρισε επειδή δεν άντεχε τις ζηλοτυπίες του, όμως δεν τον φοβόταν.

Συναντήθηκαν στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα όπου πήγαιναν μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν. Η Ελευθερία δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα πάρει τέτοια τροπή η μοιραία συνάντηση.

Έξω από μία εκκλησία σκότωσε την 43χρονη μητέρα και σε ένα ξωκλήσι έδωσε τέλος στη ζωή του και ο ίδιος.

Κατά την εκδοχή της Αστυνομίας όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή σκεπασμένη με ένα χαλί, σε μια εικόνα που από μόνη της μαρτυρά προσπάθεια απόκρυψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στο σημείο έδειξε ότι η 43χρονη γυναίκα πυροβολήθηκε εξ’ επαφής στο κεφάλι, όπου και βρέθηκε σφαίρα διαμετρήματος των 9 χιλιοστών και ήταν στο μπροστινό κάθισμα.

Ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από το όχημα, πιθανόν δίπλα στο τζάμι, ενώ το θύμα βρισκόταν καθισμένο στη θέση του οδηγού και από εκεί την πυροβόλησε. Η βολίδα βρέθηκε να είναι σφηνωμένη στο αυτοκίνητο. Η φορά της σφαίρας είναι από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Περιγράφεται επίσης ότι και το μπροστινό μέρος του οχήματος, αλλά και το πίσω ήταν γεμάτο αίμα.

Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποκαλύπτουν εκτέλεση εξ επαφής της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τη σφαίρα να διαπερνά το κεφάλι και να καταλήγει στο ταμπλό του οχήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το πιστόλι 9 χιλιοστών που δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά το έγκλημα ενισχύουν το σενάριο προσχεδιασμένης δολοφονίας.

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και η πλήρης νεκροψία-νεκροτομή που ακολουθεί, αναμένεται να δώσουν οριστικές απαντήσεις για την ακριβή απόσταση και τον τρόπο του πυροβολισμού, ρίχνοντας φως στις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας.

Παράλληλα, οι αστυνομικέςΑαρχές συνεχίζουν την ανάλυση του προανακριτικού υλικού, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας.

Ανείπωτος πόνος κατά την απομάκρυνση της σορού της 43χρονης

Σε καρότσα ενός αγροτικού οχήματος μεταφέρθηκε η σορός της άτυχης 43χρονης Ελευθερίας προς τον κεντρικό δρόμο όπου περίμενε η νεκροφόρα. Η μεταφορά αυτή έγινε λόγω του ανώμαλου εδάφους όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό της και δεν θα μπορούσε να κινηθεί εκεί η νεκροφόρα.

Τραγικές φιγούρες η οικογένειά της, τα παιδιά της, ο αδερφός της άτυχης γυναίκας και άλλοι συγγενείς, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της.

«Κατέστρεψε δύο οικογένειες»

Ο 40χρονος άφησε την οικογένειά του καταρρακωμένη, πέρα από την μικρή του κόρη την οποία αφήνει ορφανή, τα αδέρφια του είναι σοκαρισμένα.

«Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο μας τον αδερφό. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή την στιγμή. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων. Δεν μας έδωσε κάποιο σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Κατέστρεψε δύο οικογένειες…», είπαν τα αδέρφια του.

Ο 40χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές πριν αυτοκτονήσει – Το «ραντεβού θανάτου»

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 40χρονος επιχείρησε να δημιουργήσει ένα άλλοθι μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, διαμορφώνοντας ένα αφήγημα που όμως κατέρρευσε γρήγορα υπό το βάρος των αποδείξεων. Όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αντιλήφθηκε ότι οι έρευνες τον πλησιάζουν, προχώρησε σε μια πράξη που έδωσε δραματική κατάληξη στην υπόθεση.

Το απόγευμα της 21ης Απριλίου εντοπίστηκε νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον Προφήτη Ηλία, ένα σημείο που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, επισκεπτόταν συχνά μαζί με την 43χρονη όταν διατηρούσαν σχέση. Ανεβαίνοντας το λιθόστρωτο μονοπάτι πίσω από το ξωκλήσι, φέρεται να έφτασε σε σημείο ανάμεσα σε εικόνες Αγίων και να αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο 40χρονος, πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών μόλις το τελευταίο 24ωρο πριν τον θάνατό του. Είχε ήδη κληθεί για κατάθεση, ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στην οικία του.

Παρά τις προσπάθειες να θολώσει την εικόνα της υπόθεσης, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Πίσω από το έγκλημα, όπως σκιαγραφείται από τις μαρτυρίες, υπήρχε μια σχέση με πολλές εντάσεις. Συγγενείς της 43χρονης περιγράφουν μια περίοδο συγκρούσεων και απομάκρυνσης, με την ίδια να έχει εκφράσει ανακούφιση όταν η σχέση έληξε.

«Το μόνο που είχα ακούσει από το στόμα της αγνοούμενης ήταν το διάστημα που είχαν χωρίσει. Είπε: “γλύτωσα, επιτέλους ξεμπέρδεψα”. Είχαν εντάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.

Η Ελευθερία είχε μιλήσει και στον αδελφό της για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ενώ ο οριστικός χωρισμός τους ήρθε περίπου δύο μήνες πριν τη δολοφονία. Παρά το γεγονός ότι μετά τον χωρισμό δεν είχε εκφράσει φόβο ή παρενόχληση, η προηγούμενη ένταση φαίνεται πως δεν είχε σβήσει.

Η γνωριμία τους μετρούσε περίπου έναν χρόνο, με την ίδια να κρατά χαμηλούς τόνους για τη σχέση της. Μόνο μετά τον πρώτο χωρισμό, τον Αύγουστο του 2025, είχε μιλήσει πιο ανοιχτά στο περιβάλλον της, εκφράζοντας την ανακούφισή της. Ακολούθησε επανασύνδεση, που όμως δεν κράτησε, οδηγώντας στον οριστικό χωρισμό, σε μια περίοδο που συνέπεσε και με την απώλεια του πατέρα της – ένα γεγονός που, σύμφωνα με τους οικείους της, την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πλέον ότι η 43χρονη παγιδεύτηκε σε ένα «ραντεβού θανάτου». Εκτιμάται ότι συναντήθηκε το πρωί της Κυριακής με τον πρώην σύντροφό της στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, όπου και δολοφονήθηκε. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, στο σημείο να υπήρχε και όχημα διαφυγής, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της προμελέτης.

Πηγή: NeaKriti, creta24