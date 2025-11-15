Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Μπλεγμένος και στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση ήταν ο ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Ο εν λόγω άνδρας, με τα αρχικά Α.Μ., που είναι ο βασικός κατηγορούμενος για το φονικό της 1ης Νοεμβρίου, είχε κατηγορηθεί και για την απαγωγή του κ. Κυπαρίσση, στις 29 Δεκεμβρίου 2021 από την περιοχή Ντράφι, στην Αττική. Τότε, οι απαγωγείς είχαν ζητήσει λύτρα 1 εκατ. ευρώ για να αφήσουν ελεύθερο τον όμηρο και είχαν λάβει 800.000. Κατά τη σύλληψή τους, είχαν βρεθεί μόνο οι 300.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, παρά το βαρύ ποινικό παρελθόν του, αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και ζούσε στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο παρελθόν, ο Α.Μ. είχε απασχολήσει για συμμετοχή σε συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ, πέντε ληστείες με βαρύ οπλισμό και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Λάλα είναι ένας 28χρονος με ποινικό παρελθόν και δύο άτομα ηλικίας 22 και 21 ετών, αντίστοιχα.

Ο Α.Μ. θεωρείται ότι είναι αυτός που «στρατολόγησε» τους υπόλοιπους τρεις. Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής, αρνούνται τη συμμετοχή τους στη δολοφονία.

Από τις αστυνομικές έρευνες έχουν εντοπιστεί συνολικά επτά όπλα και περίπου 100.000 ευρώ. Στην Καβάλα, έλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε ένα ξενοδοχείο – και εκεί εντοπίστηκαν όπλα.