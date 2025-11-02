Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δεν αντιτίθεται στην αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ, αντιθέτως, στηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού που θα οδηγήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών και της βιωσιμότητάς τους. Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των σημείων που πρόκειται να παραμείνουν ή να καταργηθούν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση αντικειμενικά και τοπικά κριτήρια, ώστε να αποφευχθούν αποφάσεις που ενδέχεται να πλήξουν τη λειτουργία της αγοράς και την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Τα παραπάνω επισημαίνει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του με αφορμή το σχέδιο εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βιώσιμης αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εξυγίανσης και προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες. Ωστόσο, θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία ή μη κάθε καταστήματος θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν εξατομικευμένης αξιολόγησης, με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τη συμβολή κάθε σημείου στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ειδικότερα, το κατάστημα των ΕΛΤΑ που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, αποτελεί επί σειρά ετών έναν πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η παρουσία και λειτουργία του εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση σημαντικό αριθμό εμπόρων και πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Με σεβασμό στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του οργανισμού, ζητούμε την επανεξέταση του σχεδίου και την ειδική αξιολόγηση του καταστήματος επί της οδού Μητροπόλεως, με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του, δεδομένης της κομβικής του σημασίας για την εμπορική κοινότητα της Αθήνας.

Η διατήρηση τέτοιων σημείων δεν αντιβαίνει στους στόχους εξυγίανσης, αλλά αντιθέτως τους ενισχύει, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της εξυπηρέτησης σε περιοχές υψηλής εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας».