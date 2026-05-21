Στον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε κατεψυγμένο παρασκεύασμα κρέατος κοτόπουλου προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από προγραμματισμένο έλεγχο και δειγματοληψία.

Πρόκειται για το προϊόν με στοιχεία: «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ» με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Η δειγματοληψία διενεργήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του ΕΦΕΤ. Οι εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας (της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης), όπου και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του βακτηρίου της σαλμονέλας στο εξεταζόμενο δείγμα.

Ο Φορέας απαίτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.