Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών», προχώρησε σε δειγματοληψία προϊόντος με την εμπορική ονομασία «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS», με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/2025 και καθαρό βάρος περίπου 500 γραμμάρια.

Το προϊόν παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. ΕΠΕ, με έδρα τη Ζαχάρω Ηλείας.

Η εργαστηριακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το Α΄ Τμήμα της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΑΑΔΕ) έδειξε ότι το συγκεκριμένο τρόφιμο είναι μη ασφαλές, καθώς ανιχνεύθηκε η ουσία κουμαρίνη σε συγκέντρωση υψηλότερη από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει η νομοθεσία για την κατηγορία αυτή.

Κατόπιν των ευρημάτων, ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας του προϊόντος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν για λόγους προληπτικής ασφάλειας.

Τι είναι η κουμαρίνη

Η κουμαρίνη είναι μια φυσική οργανική ένωση που απαντάται σε πολλά φυτά — όπως η κανέλα (ιδίως η κανέλα Κασσίας), το τριφύλλι, η βανίλια, το γλυκό ξυλάκι και ο σπόρος του τόνκα. Έχει ευχάριστο, γλυκό άρωμα, που θυμίζει βανίλια και φρέσκο άχυρο, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών και αρωμάτων.

Ωστόσο, η κουμαρίνη δεν είναι ακίνδυνη. Σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι τοξική για το ήπαρ και τα νεφρά, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλέσει και αιμορραγικές διαταραχές, καθώς σχετίζεται χημικά με την ουσία βαρφαρίνη (γνωστό αντιπηκτικό φάρμακο).

Για αυτόν τον λόγο η χρήση της ρυθμίζεται αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ανώτατα επιτρεπτά όρια κουμαρίνης σε τρόφιμα – ειδικά σε γλυκά, μπισκότα και ροφήματα που περιέχουν κανέλα. Αν οι ποσότητες ξεπεράσουν αυτά τα όρια, το προϊόν χαρακτηρίζεται μη ασφαλές για κατανάλωση, όπως συνέβη στην περίπτωση του συγκεκριμένου σταφιδόκεϊκ.

Η Ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία “κουμαρίνη” σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν».

