Αρχιμανδρίτης από το Καστέλι Χανίων, με δημόσια παρέμβασή του που δημοσιεύει η κρητική ιστοσελίδα «Αγώνας Κρήτης», καταγγέλλει ότι δέχθηκε κατά το παρελθόν απειλές από τον εκδότη των «Παραπολιτικών» Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Ο αρχιμανδρίτης Φιλόθεος επέλεξε να σπάσει τη σιωπή του για περιστατικά εκφοβισμού που, όπως υποστηρίζει, που βίωσε στο παρελθόν. Αφορμή για την παρέμβασή του στάθηκε ένα αιχμηρό σχόλιο του παπα-Κώστα Λαγού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σύλληψη του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Ο Αρχιμανδρίτης περιγράφει πιέσεις που φέρεται να δέχθηκε από άτομο το οποίο αποκαλεί «προφυλακισθέντα δις», με στόχο να παρεμποδιστεί η τέλεση λειτουργιών από τον ίδιο στις Λουσακιές και σε άλλες ενορίες.

Μάλιστα, ο κληρικός ξεκαθαρίζει πως βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης, δίνοντας ρητά τη συγκατάθεσή του να κληθεί για κατάθεση από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή.

Το χρονικό των απειλών σε Λουσακιές και Μύλους

Παρότι επισημαίνει ότι προς το παρόν αποφεύγει να χαρακτηρίσει την παρέμβασή του επίσημη «καταγγελία», ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά.

Κατά την περιγραφή του, το εν λόγω πρόσωπο (ο Γιάννης Κουρτάκης) επιχείρησε να του απαγορεύσει να ιερουργεί στην περιοχή, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η παρουσία του εκεί ήταν «παράνομη» επειδή δεν υπάγεται στη Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου.

Σύμφωνα με τα όσα παραθέτει ο κληρικός, οι προειδοποιήσεις δεν έμειναν σε φιλολογικό επίπεδο. Ο φερόμενος υπαίτιος απηύθυνε απειλές τόσο κατ’ ιδίαν —σε ταβέρνα στους Μύλους, παρουσία πλήθους μαρτύρων— όσο και μέσω τρίτου προσώπου (εφημερίου), διαμηνύοντας ότι θα καλούσε την αστυνομία για να τους συλλάβει σε περίπτωση που προχωρούσαν σε λειτουργία.

Ο αρχιμανδρίτης θέτει το ερώτημα από πού αντλούσε τέτοια εξουσία ο συγκεκριμένος άνθρωπος, υπογραμμίζοντας ότι για να ενισχύσει τις πιέσεις του χρησιμοποίησε το όνομα του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου, Αμφιλοχίου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του αρχιμανδρίτη Φιλόθεου

Αναλυτικά, το κείμενο που δημοσίευσε ο Χανιώτης κληρικός έχει ως εξής:

«Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ —ας μην πω ακόμη “καταγγείλω”— στο μπούλινγκ το οποίο υπέστην από τον προφυλακισθέντα δις, απειλούμενος να μη λειτουργώ στις Λουσακιές ή σε άλλους ναούς! “Είμαι”, είπε, “παρανόμως, ως μη ανήκων στη Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου”!

Με ποια ιδιότητα —είτε ευθέως σε ταβέρνα στους Μύλους ενώπιον πολλών με απείλησε, είτε μέσω εφημερίου— ότι “θα μας μπουζούριαζε μέσα στέλνοντας αστυνομικούς αν λειτουργούσαμε”; Πόθεν έλαβε τέτοια ιδιότητα; Επίσκοπος της περιοχής ήταν; Επικαλέσθηκε το όνομα του Μητροπολίτου Αμφιλοχίου.

Θα σκεφτώ διά τα περαιτέρω των απειλών. Ας ανοίξουν στόματα! Δεν ζούμε ούτε σε μπανανία ούτε στη Βόρεια Κορέα — υπάρχουν θεσμοί. Θα έστελνε αστυνομικούς, είπε… Από πού πήρε τη δύναμη; Εγώ βέβαια ξέρω από ποιους — όχι μόνο έναν. Ιδωμέν.

Παρέχω την άδεια σε οποιανδήποτε αρχή να με καλέσει να καταθέσω».

Το καυστικό σχόλιο του παπα-Κώστα Λαγού που άνοιξε τη συζήτηση

Το έναυσμα για τις παραπάνω αποκαλύψεις έδωσε προγενέστερη δημοσίευση του παπα-Κώστα Λαγού, ο οποίος σχολίασε με έντονο σαρκασμό τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Ξεκινώντας με ένα σκωπτικό λογοπαίγνιο για το επώνυμο του εκδότη, ο παπα-Κώστας Λαγός άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για το περιβάλλον εξουσίας, αναρωτώμενος αν υπάρχει «φίλος της οικογένειας» χωρίς εμπλοκή σε αμφιλεγόμενες υποθέσεις.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη λειτουργία της εγχώριας Δικαιοσύνης, ασκώντας κριτική για τη στάση της απέναντι στους δανειολήπτες, ενώ χρησιμοποίησε ειρωνικά γνωστά κυβερνητικά συνθήματα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο παπα-Κώστας Λαγός ανέφερε:

«Πρώτον, Κουρτάκη θυμάμαι μια ρετσίνα, δεν ήξερα ότι έβγαινε και σε εκδότη.

Δεύτερον, υπάρχει φίλος της οικογένειας που να μην είναι μπλεγμένος σε βρωμοδουλειές;

Τρίτον, σταθερότητα, κανονικότητα, ανάπτυξη. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με αυτούς που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε.

Τέταρτον, φυσικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον τσίμπησε. Η δική μας δικαιοσύνη είναι για να πετάει στο δρόμο ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν καμιά δόση του δανείου τους.

ΥΓ. Ό,τι πιο θεολογικό έχω γράψει τον τελευταίο καιρό».