Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από συνεννόηση με διεθνείς υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών, που εντόπισαν πλοίο, το οποίο ανήκει στον επονομαζόμενο ως «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας, γεμάτο με φορτίο κοκαΐνης.

Μετά από έφοδο των Αρχών που έγινε στο πλοίο, έχουν τεθεί υπό κράτηση τα πέντε μέλη του πληρώματος. Πιο αναλυτικά, το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, έφτασε στη Λατινική Αμερική και εκεί φόρτωσε στα αμπάρια του μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ναρκωτικά είχαν προορισμό την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε ποιό λιμάνι θα κατέληγαν.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα είναι από Θήβα και Αθήνα και ανάμεσά τους οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι και ο γνωστός βαρώνος των ναρκωτικών, που συνελήφθη στην Κατερίνη.

Το σκάφος το ρυμουλκεί το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει την Ελλάδα και όταν πιάσει λιμάνι, θα μπορέσουν να καταμετρηθούν οι ποσότητες των ναρκωτικών ενώ η χώρα μας θα ζητήσει την έκδοση των συλληφθέντων από το πλήρωμα για να δικαστούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» έχει συλληφθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κατηγορηθεί ως χρηματοδότης του πλοίου με το τεράστιο φορτίο κοκαΐνης, που ξεπερνά τον ένα τόνο.