Σε χιουμοριστικό σχολιασμό της γνωστής γκάφας του Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παλαιότερη δήλωσή του, είχε μπερδέψει την Αλβανία με την Αρμενία και έκανε λόγο, για την ανάγκη ύπαρξης ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Αλβανία και το… «Αμπερμπαϊτζάν», εννοώντας προφανώς το Αζερμπαϊτζάν.

Albanian PM Edi Rama mocked Trump for confusing Albania with Armenia, joking to Macron: “You should congratulate Aliyev and me. Trump has ended the conflict between Albania and Azerbaijan.” pic.twitter.com/hUvpLADnke — euronews (@euronews) October 2, 2025

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ αναφερόταν στη διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έχοντας στο παρελθόν φιλοξενήσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο.

Ο Έντι Ράμα, με χιουμοριστική διάθεση, απευθύνθηκε στον Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας:

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν!»

Albanian Prime Minister Edi Rama at the European Political Community Summit in Copenhagen. – Edi Rama (to Macron): “You must apologize to us here… Because you didn’t congratulate us on the peace agreement that President Trump closed between us [Albania and Azerbaijan].”

-… pic.twitter.com/jPp0b5C03C — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 2, 2025

Ο Μανουέλ Μακρόν γέλασε με την «παρατήρηση» και όλοι οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να γελούν. Ο Ράμα ολοκλήρωσε λέγοντας: «Δεν πειράζει», δείχνοντας πως επρόκειτο για ένα καλοπροαίρετο τρολάρισμα.