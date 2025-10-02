Σε χιουμοριστικό σχολιασμό της γνωστής γκάφας του Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παλαιότερη δήλωσή του, είχε μπερδέψει την Αλβανία με την Αρμενία και έκανε λόγο, για την ανάγκη ύπαρξης ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Αλβανία και το… «Αμπερμπαϊτζάν», εννοώντας προφανώς το Αζερμπαϊτζάν.

 

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ αναφερόταν στη διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έχοντας στο παρελθόν φιλοξενήσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο.

Ο Έντι Ράμα, με χιουμοριστική διάθεση, απευθύνθηκε στον Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας:

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν!»

 

Ο Μανουέλ Μακρόν γέλασε με την «παρατήρηση» και όλοι οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να γελούν. Ο Ράμα ολοκλήρωσε λέγοντας: «Δεν πειράζει», δείχνοντας πως επρόκειτο για ένα καλοπροαίρετο τρολάρισμα.

 

