Από δικογραφίες με «βαριά» ονόματα της νύχτας, μέχρι θεατρικές επιχειρήσεις, διοργάνωση συναυλιών και ερωτικές σχέσεις με όμορφες και καλλίφωνες τραγουδίστριες είχε στο «ενεργητικό» του ο 56χρονος επιχειρηματίας ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου καθώς είχε στην κατοχή του «δυο πιστόλια, γεμιστήρες, έναν αναδιπλούμενο σουγιά και μια πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του».

Τελευταία φορά που είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές ήταν τον περασμένο Ιούνιο όταν επιτέθηκε με κράνος σε οδηγό ταξί, ενώ τον απείλησε και με ένα όπλο που είχε κρυμμένο στο τσαντάκι του. Το πιστόλι μάλιστα εκπυρσοκρότησε, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Αιτία του επεισοδίου, ήταν μια γυναίκα που είχε πάρει κούρσα ο ταξιτζής και με την οποία είχαν μια διένεξη.

Η γυναίκα ειδοποίησε τον 56χρονο ο οποίος ζήτησε τον λόγο από τον ταξιτζή όταν έφτασαν στην οδό Ζησιμοπούλου, στο Παλαιό Φάληρο. Ο οδηγός ταξί προσπάθησε να αντιδράσει και έκανε μια κίνηση να βγάλει κάτι από το πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου, αλλά στη θέα του όπλου «πάγωσε».

Ποιος είναι όμως ο 56χρονος με τα αρχικά Γ.Π. που νωρίς το πρωί θα περάσει από την….γνώριμη πόρτα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων;

Το 1997 είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Εκβιαστών για «οπλοφορία, ληστεία και απόπειρα εκβίασης». Είχε κατηγορηθεί ότι απαίτησε, με την απειλή όπλου, την εξόφληση κάποιων επιταγών.

Συνέχισε να κινείται στον χώρο των εκβιασμών και τον Οκτώβριο του 2001 συνελήφθη «δυνάμει απόφασης για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία κατά συρροή».

Ήταν φανερό ότι είχε μπει για τα καλά στον χώρο της παρανομίας και είχε επαφές με «βαριά» ονόματα. Η επόμενη χρονιά ήρθε να το επιβεβαιώσει… Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον 56χρονο και για άλλα τέσσερα ονόματα για υπόθεση «προστασίας».

Ένας από τους συγκατηγορούμενούς του, ήταν ο Μανώλης Καραγιάννης γνωστός με τα προσωνύμια “Σαμπρέλας”, “Καράφλας” ή “Νταίζι”, που δολοφονήθηκε το 2018 στο Π. Φάληρο, στον πόλεμο της Greek Mafia. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η «ομάδα των πέντε» εκβίαζε, απειλώντας τη σωματική ζωή ιδιοκτήτη μπαρ στο Καλλιμάρμαρο, προκειμένου να του πουλούν προστασία για 200 ευρώ την εβδομάδα.

Το όνομα του είχε ακουστεί σε διάφορες υποθέσεις αλλά δεν είχαν προκύψει στοιχεία σε βάρος του. Ο 56χρονος φαίνεται ότι, μιας και γνώριζε πως λειτουργεί η νύχτα, τα κέντρα διασκέδασης και γενικότερα ο χώρος του θεάματος, αποφάσισε να ασχοληθεί πιο σοβαρά.

Άνοιξε νυχτερινά κέντρα στα οποία συνεργάστηκε και εμφανίστηκαν μεγάλα ονόματα όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Γιώτα Νέγκα, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Χρήστος Δάντης, η Ευδοκία, ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο Πέτρος Ίμβριος και πολλοί άλλοι. Κατά την διαρκεια αυτής της περιόδου είχε και μια ερωτική σχέση με ταλαντούχα τραγουδίστρια που αναδείχθηκε από γνωστό ριάλιτι. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με θεατρικές παραστάσεις αλλά και με την διοργάνωση συναυλιών για σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Τάκης Σούκας.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2024 σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας δικογραφία για ληστεία. Κατηγορήθηκε ότι μπήκε μέσα σε ένα σπίτι λέγοντας στην ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια ότι είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, την απείλησε και της πήρε τα χρυσαφικά.

Όσον αφορά για τα παράνομα όπλα που βρήκαν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ μέσα στο αυτοκίνητο του, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου σχηματίστηκε δικογραφία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.