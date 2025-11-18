Ο πρώην «Εξωστρεφής», το Κυλικείο που έδινε «ζωή» στον Λόφο του Στρέφη, θα λειτουργήσει και πάλι από τον Δήμο Αθηναίων.

Πρόκειται για έναν χώρο συνολικής επιφάνειας 94,36 τ.μ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, παραχωρείται δωρεάν για χρονική περίοδο πέντε ετών, σε κοινωνικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης, και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να επαναλειτουργήσει, παρέχοντας είδη σε χαμηλό κόστος, και παράλληλα, να υλοποιεί στον ίδιο χώρο κοινωφελείς δράσεις. Τα οικονομικά έσοδα θα διατίθενται γι’ αυτό τον σκοπό, ώστε από τη λειτουργία του κυλικείου να ωφελείται η τοπική κοινωνία, ενώ ο φορέας που θα επιλεγεί, θα υποχρεούται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του Κυλικείου.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τόνισε: «Ο Λόφος του Στρέφη αποκτά ξανά σφυγμό και ζωή. Ο πρώην “Εξωστρεφής” επαναλειτουργεί με κοινωνικό πρόσημο. Το κυλικείο θα αποτελέσει νέο σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τρόπο που να επιστρέφει αξία στους κατοίκους, να στηρίζει συλλογικές πρωτοβουλίες και να ενισχύει την κοινωνική οικονομία της πόλης».

Από τη μεριά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε: «Δίνουμε την ευκαιρία σε κοινωνικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και της κοινωνικής οικονομίας να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της ζωής του Λόφου, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του Κυλικείου με σεβασμό στο περιβάλλον, τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου και τη συνοχή της κοινότητας».

Οι τελικοί όροι παραχώρησης θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η Ομάδα Εργασίας που έχει ήδη συσταθεί, θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί την τελική επιλογή. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους, έως και ένα μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Πηγή: ΑΠΕ