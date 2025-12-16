Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα απασχόλησε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου εκδικάζεται η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Η εισαγγελέας για τρίτη συνεχή ημέρα, αγόρευσε επί της ενοχής ή μη των 42 κατηγορουμένων, τονίζοντας κάτω από το σταθερό βλέμμα της Μάγδας Φύσσα: «Ο Παύλος Φύσσας επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε».

«Ο Παύλος Φύσσας επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε με τα τραγούδια του και ήταν θέμα χρόνου η κινητοποίηση του τάγματος εφόδου», είπε σε σημείο της αγόρευσής της η εισαγγελέας της έδρας.

Όπως ανέφερε, τα «διόλου κολακευτικά» λόγια και οι στίχοι του Παύλου Φύσσα ήταν γνωστά στους κατηγορουμένους, γεγονός που, κατά την κρίση της, προκύπτει ξεκάθαρα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

«Όταν κάποιος ακούει τραγούδια που δεν είναι της αρεσκείας τους, τότε θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να τον χτυπήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου, τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια»

Η εισαγγελική λειτουργός αναγνώρισε ότι μια τέτοια αιτιολόγηση μπορεί να ακούγεται υπερβολική ή παράλογη, ωστόσο, τόνισε ότι δεν είναι.

«Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι μετρ της ψυχολογίας», υποστήριξε, «και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι όταν η αλήθεια ακούγεται απίθανη, οι άλλοι θεωρούν πιο λογικό να λες ψέματα».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κυριακή Στεφανάτου επεσήμανε ότι η Χρυσή Αυγή απαιτούσε από τους πάντες όχι απλώς σεβασμό αλλά απόλυτη υποταγή, φέρνοντας ως ενδεικτικό παράδειγμα την εντολή «εγέρθητω» του βουλευτή Γερμενή προς δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Αναφερόμενη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, η εισαγγελέας τα χαρακτήρισε «ορμητήριο των ταγμάτων εφόδου», υπογραμμίζοντας ότι από εκεί ξεκινούσαν και εκεί επέστρεφαν οι ομάδες που δρούσαν το 2013.

Σύμφωνα με την αγόρευσή της, ο συγκεκριμένος χώρος δεν είχε καμία σχέση με πολιτικό γραφείο, αλλά λειτουργούσε ως επιχειρησιακή βάση οργανωμένης βίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή του Παύλου Φύσσα ως θύματος.

Όπως εξήγησε η εισαγγελέας, η δολοφονία εντάσσεται σε μια φάση κλιμάκωσης της βίας, με στόχο την πρόκληση αντίδρασης από την Αριστερά, ώστε να επέμβει το «παρακράτος».

Μέσα σε διάστημα εννέα μηνών είχαν σημειωθεί πέντε μείζονες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η δολοφονία του Λουκμάν, τα γεγονότα στην Πάρο και, τελικά, η δολοφονία Φύσσα. «Πλέον δεν υποχωρούσαν», σημείωσε, τονίζοντας ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν ακατανόητο, αλλά είχε σαφή στόχο και νόημα.

Όπως υπογράμμισε, ο Παύλος Φύσσας δεν είχε προκαλέσει τους δράστες και η ιδιότητά του δεν δικαιολογούσε το μίσος που εκδηλώθηκε εναντίον του. Ωστόσο, η Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση, στόχευε όχι σε εμβληματικά πρόσωπα, αλλά σε ανώνυμα μέλη του αντιπάλου χώρου, ενώ η εξόντωση του αντιπάλου δεν πραγματοποιούνταν από μεμονωμένους δράστες, αλλά από ολόκληρο το τάγμα εφόδου. «Ο Φύσσας δεν ήταν εμβληματικό πρόσωπο, ήταν ένας αντιφασίστας. Επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους χλεύαζε με τα τραγούδια του και ήταν θέμα χρόνου η κινητοποίηση του τάγματος εφόδου», τόνισε.

«Η Χρυσή Αυγή είχε πλήρη ιεραρχική δομή»

Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως, η κινητοποίηση της Χρυσής Αυγής έγινε με πλήρη ιεραρχική δομή, όπως προκύπτει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Ο Ιωάννης Λαγός, όπως ανέφερε, είχε διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη της επίθεσης και για όσα ακολούθησαν, ενώ «είναι δεδομένο ότι τίποτα δεν έκανε ο Γιώργος Πατέλης χωρίς την έγκριση του Ιωάννη Λαγού», ο οποίος, με τη σειρά του, ήταν υπόλογος στον Νίκο Μιχαλολιάκο.

Περιγράφοντας την επίθεση κατά της παρέας Φύσσα έξω από την καφετέρια «Κοράλι» μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, η εισαγγελέας σημείωσε ότι «το θύμα ήταν κατευναστικό μέχρι το τέλος», σε αντίθεση με τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν αδιάλλακτοι, εφοδιασμένοι με στυλιάρια και ρόπαλα, επαναλαμβάνοντας απειλές σε βάρος της παρέας.

Όπως ανέφερε, χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε και παρουσία αστυνομικών, περίπου 15 άτομα, κάποιοι με κράνη και κοκάλινα γάντια μηχανής, ξεκίνησαν συντεταγμένα να καταδιώκουν την παρέα Φύσσα, φωνάζοντας «να τος, εκεί είναι». Ο Παύλος Φύσσας φώναξε «τρέξτε» στους φίλους του για να σωθούν, ενώ ο ίδιος δεν έτρεξε, πιθανόν για να τους δώσει χρόνο να διαφύγουν.

Η επίθεση, σύμφωνα με την εισαγγελέα, είχε καταδρομικό χαρακτήρα, με εναλλασσόμενες κινήσεις και ενέδρα. Στόχος δεν ήταν η άμεση εξόντωση του Φύσσα, αλλά η αποδυνάμωσή του και η καθυστέρησή του έως την άφιξη του Γιώργου Ρουπακιά. Οι χρυσαυγίτες εμπόδιζαν την παρέα του να τον βοηθήσει, παρέχοντας στον Ρουπακιά τον απαραίτητο χρόνο για να επιφέρει τα θανατηφόρα πλήγματα.

«Δεν επεδίωξαν να τον εξοντώσουν, αλλά να τον αποδυναμώσουν μέχρι την έλευση του Ρουπακιά. Αν το επιθυμούσαν 50 άνθρωποι μπορούσαν να εξοντώσουν τον Π. Φύσσα και την παρέα του, αλλά ήθελαν να τον καθυστερήσουν και εμπόδιζαν τους δικούς του να τον βοηθήσουν παρέχοντας έτσι στον Ρουπακιά όλο τον χρόνο για να επιφέρει τα θανατηφόρα πλήγματα».

«Η επίθεση Ρουπακιά έγινε επαγγελματικά και καθόλου τυχαία»

Στη συνέχεια της αγόρευσης, η εισαγγελική λειτουργός εμφανώς συγκινημένη περιέγραψε τη δολοφονία. Ο Γιώργος Ρουπακιάς, ενεργώντας βάσει σχεδίου, κινήθηκε κυκλωτικά και αιφνιδίασε τον Παύλο Φύσσα. «Όλοι περίμεναν κάποιον να σώσει τον Φύσσα. Στη θέα του Ρουπακιά, όμως, άνοιξε ο κύκλος των χρυσαυγιτών και αγκάλιασε το θύμα και τον μαχαίρωσε. Εντελώς επαγγελματικά και καθόλου τυχαία, είναι πασιφανές ότι είχε εκπαιδευτεί. Δεν είναι τα 20 χτυπήματα που έχουμε συνηθίσει στα διαπροσωπικά εγκλήματα, ήταν εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου», σημείωσε.

Ατάραχος, ο Ρουπακιάς επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του. Ο Παύλος Φύσσας, ωστόσο, παρέμενε ζωντανός και υπέδειξε ο ίδιος τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς. Παρά το γεγονός ότι είχε δεχθεί θανάσιμο πλήγμα στην καρδιά, διατήρησε τις αισθήσεις του, σήκωσε την μπλούζα του και έδειξε τα τραύματά του. «Την εξάρθρωση της δολοφονίας του την έκανε ο Παύλος Φύσσας μόνος του», τόνισε η εισαγγελέας.

Επικαλούμενη την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η εισαγγελέας ανέφερε ότι επιβεβαιώνεται τόσο η δράση του Ρουπακιά ως μέλους της Χρυσής Αυγής όσο και η γνώση του Νίκου Μιχαλολιάκου για τη δολοφονία, καθώς αμέσως μετά προκύπτει τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ιωάννη Λαγό.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τελευταίου, ο οποίος δήλωσε: «Γι’ αυτό απορρίψατε το αίτημά μου το 2013 για να δείτε τι λέγαμε. Δεν θα τολμούσατε να τα λέτε αυτά τώρα». Η εισαγγελέας συνέχισε λέγοντας πως οι τριγωνικές επικοινωνίες διήρκεσαν 14 λεπτά, ενώ οι 4 επικοινωνίες Λαγού και Πατέλη 20 λεπτά. «Από τις συνομιλίες αυτές επιβεβαιώνεται ότι ο Γ. Ρουπακιάς έδρασε υπό την ηγεσία της Χ.Α.».