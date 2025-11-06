Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με τις προαναφερόμενες κατηγορίες, αναφορικά με τη συμμετοχή του στο μακελειό στα Βορίζια.

Ο 43χρονος που συνελήφθη χθες, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας του, πήρε πλέον το δρόμο της ανακρίτριας προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, ωστόσο στην πορεία προέκυψαν σοβαρά στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς έχει καταγραφεί να πυροβολεί με καλάσνικοφ, σκαρφαλωμένος στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε η βόμβα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο εμφανίζεται ο 43χρονος να πυροβολεί με καλάσνικοφ:

Πηγές: cretalive.gr – neakriti.gr