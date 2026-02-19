Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – Ώρα έναρξης: 12 το μεσημέρι- Καλαμακίου & Ταξιαρχών

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, η Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση του Δήμου Αλίμου δεν είναι απλώς μια εκδήλωση… είναι θεσμός! Και κάθε χρόνο γίνεται πιο δυνατή, γιατί η αγάπη σας την απογειώνει και την κάνει να ξεσηκώνει όλη την πόλη!

Φέτος ο Δήμος Αλίμου, ετοιμάζεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ και να γεμίσει τον Άλιμο με χρώμα, μουσική και άφθονο κομφετί.

Εάν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, αξίζει να επισκεφθείτε το Δήμο Αλίμου. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, που πάντα φροντίζει να ευχαριστεί τους δημότες του και όχι μόνο με διάφορες εκδηλώσεις, έχει προσκαλέσει τον αγαπημένο ηθοποιό Γιάννη Ζουγανέλη και τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ Γιώργο Τσελίκα για να βάλουν “φωτιά” στην αποκριάτικη εκδήλωση.

Ο φοβερός Γιάννης Ζουγανέλης, που ξέρει όσο κανένας άλλος την επικοινωνία με τον κόσμο, θα σκορπίσει χαρά και γέλιο, ενώ ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσελίκας αυτή τη φορά θα έχει έναν άλλο ρόλο. Θα αναλάβει χρέη DJ sets και θα ανεβάσει στροφές στις βραζιλιάνες χορεύτριες, ενώ ο Τζέρι και η παρέα του, με τις εντυπωσιακές χορευτικές επιδείξεις θα δώσει ρυθμό στο χορό των δημοτών.

Το ραντεβού είναι στη Λεωφόρο Καλαμακίου (γωνία Καλαμακίου με Ταξιαρχών), την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι.