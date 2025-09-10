Ο Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο«, που διώκεται ποινικά για «φακελάκι» που φέρεται να ζήτησε για να «προσέχει μετεγχειρητικά ασθενή», σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταδικαστεί πρωτόδικα και για άλλη παρόμοια υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω γιατρός είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Για την καινούργια υπόθεση, ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία και θα οδηγηθεί την Παρασκευή στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Ο γιατρός φέρεται να ζητούσε έως 5.000 ευρώ προκειμένου να «προσέxει» ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και βρίσκονταν υπό την επίβλεψή του.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο της πειθαρχικής αρμοδιότητάς του, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητάει να του χορηγήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.