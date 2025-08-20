Ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείχνει να αφήνει πίσω του τις δύσκολες στιγμές και έχοντας πλέον επιστρέψει στο σπίτι του, ανασυντάσσει τις δυνάμεις του και σχεδιάζει αποφασιστικά τα επόμενα βήματά του. Μετά το σοκ που πέρασε, επανέρχεται στην κανονικότητα και οργανώνει το «νομικό του οπλοστάσιο» όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που νοσηλεύτηκε πρόσφατα στο Δρομοκαΐτειο, διαχειρίζεται πλέον με ψυχραιμία τη δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε και αποτιμά τον τρόπο που θα οργανώσει την στρατηγική του στον δικαστικό αγώνα που έχει μπροστά του.

Καθόλου απαρατήρητο άλλωστε, δεν πέρασε από το περιβάλλον του γνωστού καλλιτέχνη, το κύμα συμπαράστασης που υπήρξε υπέρ του από τον κόσμο και τους συναδέλφους του.

Μία νέα σελίδα ανοίγεται για τον δημοφιλή καλλιτέχνη

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι έτοιμος να επιστρέψει στο… φυσικό καλλιτεχνικό του περιβάλλον, δηλαδή τη μουσική σκηνή.

Επιθυμώντας, παρά τα όσα συνέβησαν, να είναι συνεπής στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις αλλά και στο ραντεβού με το κοινό του, ετοιμάζεται να ξεκινήσει μέσα στο φθινόπωρο τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο, με το οποίο ήδη έχει κάνει συμφωνία.

Μάλιστα, παρά την έντονη φημολογία γύρω από μια πιθανολογούμενη δημόσια τοποθέτησή του για τα γεγονότα που τον ταρακούνησαν, ο ίδιος παραμένει φειδωλός.

Επίσης, αδιαμφισβήτητη προτεραιότητά του, αποτελούν οι νομικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, προκειμένου να αποκαταστήσει τη φήμη και το κύρος του, καθώς και να διευθετήσει εκκρεμή νομικά ζητήματα με μέλη της οικογένειάς του.

Ο ίδιος πάντως, φαίνεται ότι ανασυγκροτείται, και παρά τα όσα τον πίκραναν, ήδη προετοιμάζεται για νέα ξεκινήματα στη ζωή του. Ήδη, από τις πρώτες κιόλας ώρες που βρέθηκε ασφαλής στο σπίτι του επέλεξε να συναντηθεί με τον νομικό του σύμβουλο για να εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις του σε δικονομικό επίπεδο.