Σε κλοιό μεταξύ ιατρικών γνωματεύσεων για την ψυχική του υγεία, που απαιτούνται, για να κινηθεί η διαδικασία για εξιτήριο, και νομικών διαδικασιών, που σκοπεύει να κινήσει κατά των συγγενών του, βρίσκεται παγιδευμένος στο Δρομοκαΐτειο ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης.

«Δεν έχω κανένα ψυχικό νόσημα», επαναλαμβάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, που σήμερα τον επισκέφθηκε στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλεύεται από τις 14 Αυγούστου.

«Είμαι υγιής και δυνατός και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας», συμπληρώνει ο τραγουδιστής, μέσω του κ. Μερκουλίδη.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή ανέφερε πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιμηθεί απόψε στο σπίτι του», δίνοντας τέλος στα σενάρια για επιπλέον νοσηλεία του στο δημόσιο ψυχιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγωγή του τραγουδιστή στην κλινική έγινε στις 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή.

Η διαδικασία πριν το Εξιτήριο

Ωστόσο, η διαδικασία πριν το Εξιτήριο για το Γιώργο Μαζωνάκη έχει τις δικές της … συμπληγάδες.

Επί της ουσίας, δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη και θα συντάξουν Έκθεση, την οποία θα στείλουν στον Εισαγγελέα για να αποφασίσει εάν μπορεί να αρθεί το μέτρο της ακούσιας νοσηλείας ή όχι.

Σε περίπτωση που δεν αρθεί το μέτρο, τότε μέσα στο δεκαήμερο από την πρώτη ημέρα νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη θα πρέπει να γίνει δικαστήριο, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα συνεχιστεί η νοσηλεία του ή όχι.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από ψυχικό νόσημα, δεν είμαι επικίνδυνος»

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου, είπε μέσω του δικηγόρου του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο, είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», είπε χθες σπάζοντας την σιωπή του, μετά το κύμα συμπαράστασης που ξεσήκωσε στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, η περιπέτειά του.

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης.