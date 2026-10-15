Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 19χρονο στο Σικάγο που σχεδίαζε μια μαζική ένοπλη επίθεση σε ινδουιστικό ναό στην περιοχή Ορόρα. Ο πατέρας του νεαρού επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα» και μίλησε για το παιδί του και όσα δεν αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλέξανδρος Παποράκης έφυγε πριν από τέσσερα χρόνια για τις ΗΠΑ με την μητέρα του για προσωπικούς τους λόγους.

Ο πατέρας του, μας αποκάλυψε, ότι ο γιος του πάσχει από οριακή διαταραχή προσωπικότητας και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Ο πατέρας του Αλέξανδρου Παποράκη ζει στην Ελλάδα και το πλάνο της οικογένειας ήταν να φύγουν για ένα μικρό διάστημα η μητέρα με τον 19χρονο και στη συνέχεια θα επέστρεφαν. Σημειώνεται ότι η μητέρα του στην Αμερική κάνει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα.

«Έχω στείλει e-mail στο προξενείο στο Σικάγο και τους εξήγησα για την ψυχιατρική διαταραχή του γιου μου», ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου στη «Ζούγκλα». Η οικογένεια του Αλέξανδρου είναι καταρρακωμένη από την εξέλιξη των γεγονότων.

Τι είναι η οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας (Borderline Personality Disorder – BPD) είναι μια σύνθετη ψυχική διαταραχή που επηρεάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο σκέφτεται, νιώθει και σχετίζεται τόσο με τον εαυτό του, όσο και με τους άλλους.

Για αυτό, όπως εξηγεί ο πατέρας του 19χρονου, ο Αλέξανδρος δεν έχει καθαρή σκέψη. Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Συναισθηματική αστάθεια

Ασταθείς και έντονες σχέσεις

Φόβος εγκατάλειψης

Διαταραχή της ταυτότητας & παρορμητικότητα

Αυτοτραυματισμός και αυτοκτονικός ιδεασμός

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή του

Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε όταν οι συνάδελφοί του από το Taco Bell, όπου δούλευε ως ταμίας, ανέφεραν ότι έλαβαν ανησυχητικά μηνύματα και υλικό που φαινόταν να περιγράφει μια σχεδιαζόμενη επίθεση.

Ο 19χρονος φέρεται να έστειλε σε έναν συνάδελφό του ένα οκτασέλιδο έγγραφο με τίτλο «Γιατί πολέμησα: Το Μανιφέστο του Δράστη της Ορόρα», το οποίο φέρεται να περιείχε ρατσιστικές δηλώσεις για Ινδούς, Εβραίους και Αφροαμερικανούς. Φέρεται επίσης να περιέγραφε τον εαυτό του στο έγγραφο ως υπέρμαχο της λευκής υπεροχής και νεοναζί, που φαντασιωνόταν μαζικές δολοφονίες σχεδόν καθημερινά.

Ο 19χρονος παρουσιάστηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο δικαστήριο της Τρίτης Δημοτικής Περιφέρειας της Κομητείας Κουκ στο Ρόλινγκ Μέντοους, όπου ο δικαστής αποφάσισε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του. Η επόμενη ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.