Ο… «γόης» των Αμπελοκήπων που κατηγορείται ότι διακινούσε όλων των ειδών των ναρκωτικών και δεκάδες αναβολικά σκευάσματα, είχε θράσος. Γιατί θράσος λέγεται όταν χρησιμοποιείς το σπίτι σου για «ορμητήριο» αλλά και «καβάντζα» ναρκωτικών και απέχει μόλις… 60 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Όταν δεν έκανε ταξίδια στο εξωτερικό και δεν περνούσε τις ώρες του στο γυμναστήριο για να διατηρεί σε καλή κατάσταση το σώμα του, σύμφωνα με τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, έκανε διανομή ναρκωτικών ακόμα και στα σπίτια των πελατών του με το ασημί Smart αυτοκίνητο του.

Παράλληλα, το διαμέρισμα του επισκέπτονταν και οι πελάτες του όλες τις ώρες της ημέρας για να αγοράσουν από ροζ κοκαΐνη, την λεγόμενη «Tusi», μέχρι MDMA, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη, κεταμίνη αλλα και αναβολικές ουσίες.

Για τις συνεννοήσεις του, χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες όταν αναφερόταν στις παράνομες ουσίες. Συγκεκριμένα, «G» για GHB, «Tina» για μεθαμφεταμίνη, «C» για κοκαΐνη, «MD» για MDMA, «K» για κεταμίνη.

Ο 33χρονος που του άρεσε να ξοδεύει τα χρήματα από την παράνομη διακίνηση των ουσιών σε ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς αλλά και στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, δρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε αποκτήσει το δικό του πελατολόγιο. «Αν κρίνουμε από τις ουσίες που βρήκαμε στην κατοχή του, είχε την δυνατότητα να ικανοποιεί πολλές από τις παραγγελίες των πελατών του καθώς είχε όλων των ειδών τα ναρκωτικά και αναβολικά», λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Ο νεαρός με την προσεγμένη εμφάνιση και το καλογυμνασμένο σώμα το βράδυ της περασμένης Δευτέρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς την στιγμή που ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητο του. Ακινητοποιήθηκε και ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα όπου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα ναρκωτικά ήταν χωρισμένα σε σακουλάκια και όχι σε κάποια ιδιαίτερη κρύπτη αλλά σε ένα συρτάρι της κουζίνας.

Επίσης, είχε εξαιρετική οργάνωση στον τρόπο που δούλευε. «Τηρούσε αρχείο με τιμοκατάλογο και οφειλές των αγοραστών» όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικοί φάκελοι με τις ονομασίες «Τεφτέρι», «Steroid» και «Price List» όπου τηρούσε αρχείο με τις οφειλές των πελατών του, τιμοκατάλογο, αλλά και τις τιμές πώλησης κάθε παράνομης ουσίας.