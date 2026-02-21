Δεν έχει τελειωμό ο Γολγοθάς των εξοδούχων της Καθαράς Δευτέρας, που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση προς Λαμία, καθώς εξαιτίας των έργων στο Ακραίφνιο, δημιουργούνται και σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ουρές χιλιομέτρων από το «90».

Οι εικόνες από το drone του LamiaReport αποτυπώνουν και πάλι την ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και των επιβατών τους.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε και φωτογραφίες από τη Σαββατιάτικη ταλαιπωρία στην Εθνική, με το απαγορευτικό για τα φορτηγά να έχει λήξει από τη μία το μεσημέρι: