Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση της εξαφάνισης του 63χρονου Μπάμπη Καράμπαλη από το Καλαμίτσι της Λευκάδας.

Ο 63χρονος έχει να δώσει σημάδια ζωής από το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο νέες πληροφορίες που προκύπτουν από τις έρευνες αναζήτησής του δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το πού μπορεί να πήγε αυτός ο άνθρωπος.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα στις τοπικές Αρχές από συγγενείς του την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Αρχικά Αστυνομία αλλά και Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν προκειμένου να τον εντοπίσουν. Στις έρευνες συμμετείχαν και άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ που έφτασαν στην περιοχή από τα Γιάννενα.

Ωστόσο την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, έφτασε στο νησί η ομάδα της «Anubis» με 12 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τους χειριστές τους προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες έπειτα από επίσημο διορισμό της ομάδας από τις Αστυνομικές Αρχές. Η «Αnubis» αναπτύχθηκε στην ευρύτερη περιοχή με σκύλους αναζήτησης ζωντανών βασιζόμενη σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr, μέχρι και σήμερα 15 ημέρες από την εξαφάνισή του δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 63χρονου ενώ ούτε οι εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν δώσει κάποια ένδειξη.

Μάλιστα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 12 ημέρες μετά την εξαφάνιση ενεργοποιήθηκε και το «silver alert».

Γρίφος στην υπόθεση αυτή αποτελεί το γεγονός ότι τα ρούχα του 63χρονου έχουν εντοπιστεί σε δύο σημεία κοντά στο σπίτι του.

Στο πρώτο σημείο έχουν βρεθεί οι κάλτσες του ενώ στο δεύτερο σημείο έχουν βρεθεί το παντελόνι του και το πουκάμισο που φορούσε.

Στον παρακάτω χάρτη που παρουσιάζει το Zougla.gr φαίνεται η διαδρομή του Μπάμπη Καράμπαλη από το σπίτι του μέχρι το τελευταίο σημείο όπου υπάρχει μαρτυρία από υπάλληλο ενός ξενοδοχείου ότι τον είδε ζωντανό και συνομίλησε μαζί του.

Πατήστε πάνω στον χάρτη για να δείτε την εικόνα σε μεγαλύτερη διάσταση:

Η τελευταία συνομιλία με τον αδερφό του πριν εξαφανιστεί

Ο αδερφός του 63χρονου Μάκης Καράμπαλης, είχε μιλήσει στο Zougla.gr για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον αδελφό του πριν εκείνος εξαφανιστεί.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, συνομίλησαν τηλεφωνικά την Τρίτη 23/9, γύρω στις 21.00, και τον άκουσε μια χαρά.

Την ίδια μέρα το βράδυ, ο υπάλληλος ξενοδοχείου είδε αδελφό του να κατευθύνεται προς την παραλία. Ο ίδιος φέρεται να έχει καταθέσει στις Αρχές πως μίλησε με τον αγνοούμενο και πως ήταν συναισθηματικά φορτισμένος.

Ακούστε όλα όσα είπε:

Ο Μπάμπης Καράμπαλης έμενε μόνος του στο σπίτι του στο Καλαμίτσι, ενώ δεν είχε γυναίκα και παιδιά, παρά μόνο δύο αδέλφια, τον Μάκη και τον Ευρυβιάδη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους συγγενείς του αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας.

Η εξαφάνιση του έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ήσυχο και ευγενικό άνθρωπο.

Όπως ανέφερε στο Zougla.gr μέλος της ομάδας «Anubis» που συμμετέχει στις έρευνες οι πιθανότητες πια ο 63χρονος να βρεθεί ζωντανός, εάν έχει χαθεί, είναι πολύ μικρές οπότε και οι αναζητήσεις γίνονται με σκύλους ειδικά εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό νεκρών. Οι σκύλοι που συμμετέχουν στην έρευνα είναι τρεις, ο «Echo», η «Μοllie» και η «Corda».

Δείτε απολειστικές φωτογραφίες από τις έρευνες: