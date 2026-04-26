Με άπταιστα ελληνικά, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Τακάκι Νεμότο, αναφέρθηκε στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία», μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο Ιάπωνας διπλωμάτης επικαλείται χαρακτηριστικό απόσπασμα του σπουδαίου Έλληνα : «Έφυγα από την Ιαπωνία γνωρίζοντας δύο λέξεις: σακούρα και κόκορο. Τώρα πρέπει να προσθέσω μια τρίτη λέξη, αν θέλω να έρθω σε τέλεια επαφή με την Ιαπωνία, αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται γιαπωνέζικα, και είναι η λέξη τρόμος».

Ο κ. Νεμότο εξηγεί ότι «σακούρα» σημαίνει κερασιά, ενώ «κόκορο» καρδιά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον συμβολισμό της κερασιάς στην ιαπωνική κουλτούρα.

Όπως σημειώνει, «ανθίζει με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια, χαρίζοντας μια μαγευτική στιγμή ζωής, πριν τα άνθη της πέσουν απαλά και σκορπιστούν στο έδαφος».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στην Ιαπωνία η κερασιά αγαπιέται όχι μόνο για την εύθραυστη και εφήμερη φύση της, αλλά και για την αγνότητα που συνδέεται με τον θάνατο.

Κλείνοντας, ο Ιάπωνας διπλωμάτης υπογραμμίζει τη δύναμη της ματιάς του Καζαντζάκη, αναφέροντας: «Διαβάζοντας τον Καζαντζάκη ένιωσα τρόμο, γιατί αντιλήφθηκα ότι ο μεγάλος συγγραφέας κοίταξε βαθιά στις καρδιές μας».