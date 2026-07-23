Ξεκινώντας την περιήγησή του από τις Καρυές, το διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, ο Πρέσβης πραγματοποίησε επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου.

Στη συνέχεια, ο δρόμος τον έφερε στην Ιερά Μονή Ιβήρων, όπου είχε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Ιάπωνα μοναχό Τιμόθεο. Ο μοναχός τον ξενάγησε στην καθημερινότητα της αθωνικής πολιτείας, μυώντας τον στα μυστικά της μοναχικής ζωής και στην πλούσια ορθόδοξη πνευματική παράδοση.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, όπου ο Πρέσβης έτυχε θερμής φιλοξενίας και συνάντησε τον Καθηγούμενο της Μονής. Στο πλαίσιο μιας εγκάρδιας συζήτησης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν ουσιαστικές απόψεις γύρω από θέματα πίστης, παράδοσης και πνευματικότητας.

Η συνάντηση αυτή λειτούργησε ως καταλύτης για την περαιτέρω ενδυνάμωση των φιλικών δεσμών και της αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στην Ιαπωνία και την αθωνική κοινότητα, αναδεικνύοντας το βαθύ σεβασμό που τρέφουν οι δύο πλευρές για τη διακριτή πολιτιστική τους κληρονομιά.