Σε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, ο Ιωάννης Μαρωνίτης αναδείχθηκε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομίλων και συλλόγων για την UNESCO.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Ο κ. Μαρωνίτης διαδέχεται στον προεδρικό θώκο τη Ρουμάνα Ποπέσκου Ντανιέλα, κατακτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό αξίωμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εκλογή του αποτελεί μια κορυφαία διάκριση, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας καταλαμβάνει αυτή τη θέση. Η παρουσία εκπροσώπων από όλο τον κόσμο στην εκλογική διαδικασία υπογραμμίζει τη διεθνή αναγνώριση της συνεισφοράς του κ. Μαρωνίτη στον χώρο της UNESCO.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό:

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Πειραιά, Ανδριάννα Ζαρακέλη εκ μέρους του Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη

Πρόεδρος ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη

Ιωάννης Μανώλης, Εκπρόσωπος της προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κας Αικατερίνης Τζιτζικώστα

Assel Utegenova, Liaison Officer, Focal point for Associations and Clubs for UNESCO PAX/DRX/RMS/NAC

Alexandre Navarro, General Secretary of the French National Commission

Du YUE, Secretary general of the World Federation of Clubs and Associations for UNESCO

Η ανάδειξή του στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομίλων και συλλόγων για την UNESCO αποτελεί τιμή για την Ελλάδα, τον Πειραιά και ενισχύει τον ρόλο της χώρας μας ως βασικού πυλώνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και ανθρωπιστικών αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:

η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διευθύνει ο μαέστρος Δημήτρης Καρούζος

οι Xορευτικοί Σύλλογοι:

Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης «Η Μεγαλόνησος», Χοροδιδάσκαλος Βασίλης Μουρτζανός

Χορευτικός Όμιλος Μεγάρων, Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Τζανετόπουλος

Κρητικός Χορευτικός Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Απτεραίοι», Πρόεδρος Γ. Κλωθάκης

Σύλλογος Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «Δ.Υψηλάντης», Χοροδιδάσκαλος Στέφανος Σιδηρόπουλος

Κέντρο Ζεϊμπέκικου «Ζευς», Χοροδιδάσκαλος Κοκόσης Γιώργος

Και η υψίφωνος

Χλιν Λεϊφσντότιρ

Την εκδήλωση πλαισίωσε έκθεση εικαστικών.