Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η τοπική κοινωνία του Άστρους για την απώλεια του άτυχου λιμενικού, Ανδρέα Αραχωβίτη που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Ο 53χρονος ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού και όλοι οι συντοπίτες του είχαν να πουν τα καλύτερα για εκείνον,

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, σωστός οικογενειάρχης και ξεχώριζε για το ήθος και την προσφορά του.

Έσωσε παιδί πριν την τραγωδία

Η προσφορά του και το ήθος του φάνηκαν μέχρι πριν και λίγα λεπτά από την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε σε μια ηρωική πράξη, βοηθώντας ένα μικρό παιδί που πάλευε με τα κύματα. Στη συνέχεια, πήγε προς το λιμάνι με σκοπό να προστατέψει τα σκάφη των συμπολιτών του.

Την ώρα της καταιγίδας, προσπάθησε να τα δέσει και τότε ένα τεράστιο κύμα τον παρέσυρε μέσα στη θάλασσα. Δευτερόλεπτα πριν είχε γλιστρήσει και είχε χτυπήσει το κεφάλι του στον μόλο. Συνεπώς, στην θάλασσα έπεσε χωρίς τις αισθήσεις του.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που τον παρασύρει το γιγάντιο κύμα:

Σήμερα, Παρασκεύη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 53χρονου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

Πηγή: astrosnews