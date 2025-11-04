Καταπέλτης κατά του κατηγορούμενου 43χρονου ηθοποιού Λάμπρου Φιλίππου ήταν στην χθεσινή κατάθεση της η αδερφή της κοπέλας που τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Και δεν είναι η μόνη καταγγελία, καθώς ο ηθοποιός κατηγορείται επιπλέον και για δύο απόπειρες βιασμού.

Στην κατάθεση της η μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί η αδελφή μου είχε αυτή τη συμπεριφορά . Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …».

Σοκ προκάλεσε και η περιγραφή της για τη στιγμή, που μίλησε στον ηθοποιό και του ζήτησε τον λόγο για τα όσα έκανε στην αδερφή της. Οπως είπε χαρακτηριστικά εκείνος έκλαιγε και της είπε “ξέρεις πως είμαι, μου άρεσε το σώμα της . Πώς κάνεις έτσι…” Δεν αρνήθηκε δηλαδή, τίποτα».

Η κοπέλα είχε κακοποιηθεί όπως υποστήριξε και η ίδια και τόνισε: «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα …» είπε και υποστήριξε πως ο 43χρονος ήταν χειριστικός και χρησιμοποιούσε ανορθόδοξες μεθόδους διδασκαλίας. «Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω το μονόλογο εκείνη την ώρα… Ήμασταν σύντροφοι …

Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει. Τον θεωρούσα αδελφό μου οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα …».

Νωρίτερα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της η μητέρα του θύματος που τόνισε χαρακτηριστικά: «Ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης. Η μια κόρη μου όταν τον γνώρισε εντυπωσιάστηκε. Μετά το βιασμό τη χειραγώγησε ότι έτσι κάνουν οι μεγάλοι ήταν το είδωλο της και τον ερωτεύθηκε την είχε πείσει ότι αυτό ήταν πάθος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα το κάνει και στην αδερφή της. Δεν της περνούσε από το μυαλό»

Τη δίκη, η οποία θα συνεχιστεί στις 25 Νοεμβρίου στο Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο, παρακολουθεί και ο γνωστός σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος είναι στο πλευρό των γυναικών που έχουν καταγγείλει τον ηθοποιό Λάμπρο Φιλίππου, αφού η σύζυγός του Ariane Labed γνωρίζεται προσωπικά με τα δύο θύματα και μάλιστα έχει κληθεί ως μάρτυρας.

Ο ηθοποιός κατηγορείται για έναν τετελεσμένο βιασμό τον Αύγουστο του 2013 και δυο απόπειρες βιασμού τον Δεκέμβριο του 2012.

Σ.Π.