Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Λίγο μετά τις 10:00, ο πρώην παρουσιαστής και επιχειρηματίας αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ μαζί με ακόμη επτά συλληφθέντες, ανάμεσά τους και η σύζυγός του, Άννα Συνούρη. Οι οκτώ μεταφέρονται στην Ευελπίδων, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την απαγγελία ποινικών διώξεων σχετικά με την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. «Είμαι αθώος, έχει στηθεί σκευωρία» Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίστηκε σιδηροδέσμιος και φώναξε προς τους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, έχει στηθεί σκευωρία σε βάρος μου». Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τις κατηγορίες που θα αποδοθούν στους συλληφθέντες.

Ο ρόλος του «Κωλοτούμπα»

Μία γνώριμη τηλεοπτική φιγούρα, γνωστή με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο δίκτυο εικονικών εταιρειών που ερευνάται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για πρώην καλεσμένο τηλεοπτικών εκπομπών του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, εμφανιζόταν ως ένας από τους βασικούς «αχυρανθρώπους» της οργάνωσης.

Μαζί με τη σύζυγό του και μία γυναίκα από τη Βουλγαρία, φέρεται να εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρειών που εντάσσονταν στο δίκτυο των εικονικών επιχειρήσεων.

«Δεν ήταν επιχειρηματίες, ήταν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι»

Για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν οι φερόμενοι «μπροστινοί» μίλησε η δικηγόρος πρώην υπαλλήλου του Φίλιππου Καμπούρη, Βιργινία Ξανθοπούλου.

Όπως περιγράφει, όταν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων εταιρειών εντοπίστηκαν, η εικόνα τους απείχε πολύ από εκείνη ανθρώπων με πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Οι δύο αυτοί αχυράνθρωποι που ήταν οι δύο νόμιμοι εκπρόσωποι των εικονικών εταιρειών όταν καταφέραμε και τους βρήκαμε διαπιστώσαμε ότι ήταν δύο ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, δεν ήταν επιχειρηματίες», ανέφερε.

Η περίπτωση της πρώην υπαλλήλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση πρώην εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε χωρίς να το γνωρίζει στο πλαίσιο της κομπίνας.

Η γυναίκα λάμβανε μηνιαίο μισθό περίπου 600 ευρώ.

Ωστόσο, όταν έλεγξε τα φορολογικά και ασφαλιστικά της στοιχεία, διαπίστωσε ότι τρεις εταιρείες που δεν γνώριζε εμφανίζονταν να της έχουν καταβάλει συνολικές καθαρές αποδοχές 19.500 ευρώ για το 2023, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι είχε λάβει μόλις περίπου 6.000 ευρώ.

«Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο να της έχουν δηλώσει αθροιστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000», ανέφερε η δικηγόρος.

Σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και οι πραγματικές καταβολές του μισθού της φαίνεται να προέρχονταν από άλλες εταιρείες και όχι απευθείας από τον εργοδότη της.

Δύο από αυτές φέρονται να είχαν ως νόμιμο εκπρόσωπο τον «Κωλοτούμπα», ενώ μία τρίτη εμφανίζεται να συνδέεται με τη σύζυγό του.

Η παραίτηση μετά τη μείωση μισθού

Όταν η εργαζόμενη αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν ασυμφωνίες και ζήτησε εξηγήσεις, φέρεται να απευθύνθηκε στον εργοδότη της για να διευθετηθεί το ζήτημα.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, της γνωστοποιήθηκε ότι δεν ήταν πλέον δυνατή η καταβολή του μισθού των 600 ευρώ και της προτάθηκε μείωση αποδοχών κατά 50%.

Η ίδια τελικά παραιτήθηκε.

Το ψητοπωλείο στην Καλλιθέα και η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Τρίτης, μετά την επιχείρηση της Αστυνομίας, σε ψητοπωλείο στην Καλλιθέα που συνδέεται με την υπόθεση είχε αναρτηθεί σημείωμα με τη φράση «Κλειστό λόγω βλάβης».

Το κατάστημα φέρεται να είναι μία από τις επιχειρήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Συνολικά συνελήφθησαν δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις Αρχές φερόμενος ηγετικός ρόλος.

Μεταξύ των υπόλοιπων συλληφθέντων βρίσκονται πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες.

10 πραγματικές επιχειρήσεις και 25 εικονικές εταιρείες

Η έρευνα φέρεται να έχει αποκαλύψει ένα ιδιαίτερα σύνθετο εταιρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 10 νόμιμες επιχειρήσεις συνδέονταν με 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία οφειλών και τη μεταφορά οικονομικής δραστηριότητας.

Μία από τις εταιρείες φέρεται να είχε δηλωμένη έδρα στην ίδια διεύθυνση στη Λεωφόρο Κηφισίας όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Φίλιππου Καμπούρη.

Μία ακόμη εικονική διαφημιστική εταιρεία εμφανίζεται να είχε δηλώσει ως υποκατάστημα γνωστό νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς, ενώ φέρεται να εξέδιδε τιμολόγια προς τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.

Στο δίκτυο εξετάζονται επίσης δύο γνωστές μουσικές σκηνές στη Λεωφόρο Συγγρού και στην Πέτρου Ράλλη.

Τυπικά, ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εμφανίζονταν οι «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ως αφανείς ιδιοκτήτες φέρονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα

Οι εικονικές εταιρείες φέρονται να μην κατέβαλλαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν, αφήνοντας τα χρέη ανεξόφλητα.

Στη συνέχεια, με τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ως «μπροστινούς», ιδρύονταν νέες εταιρείες και ο κύκλος ξεκινούσε από την αρχή.

Σύμφωνα με την έρευνα, η φερόμενη παράνομη δραστηριότητα τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Ζημιά εκατομμυρίων για e-ΕΦΚΑ και Δημόσιο

Η ζημιά από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται περίπου στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η οικονομική ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου φέρεται να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την πραγματική έκταση του δικτύου, καθώς και τον ρόλο κάθε προσώπου που φέρεται να συμμετείχε σε αυτό.

Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες στο μικροσκόπιο και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί συναλλαγές που αξιολογούνται ως ύποπτες σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η έρευνα φέρεται να έχει επεκταθεί και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται οικονομικές συναλλαγές του ζεύγους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αποδιδόμενες πράξεις και ρόλοι δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένη ενοχή.