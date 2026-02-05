Έμενε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τις «δουλειές» του τις έκανε μακριά από αυτό. Η εξωτερική του εμφάνιση, ο «αέρας» που είχε και το ντύσιμό του, τον έκαναν να νιώθει άνετα όταν κυκλοφορούσε στα νότια προάστια της Αττικής. Εκεί άλλωστε είχε και το διαμέρισμα – καβάντζα όπου έκρυβε τα πολύτιμα και πανάκριβα διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής τα οποία «μοσχοπουλούσε» ανάλογα με την χώρα προέλευσης.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές

Πληροφορίες λένε ότι η τιμή τους ξεκινούσε από τα 500 ευρώ και μπορεί να έφτανε μέχρι και πολύ μεγαλύτερη. Ο νεαρός Αφγανός όμως εδώ και λίγες εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, αλλά και μιας ομάδας ΔΙ.ΑΣ που είχε ανοιχτά «μάτια και αυτιά» και έτσι έμαθε για την δράση του, αλλά και το σπίτι του στην περιοχή.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης τον περίμεναν να βγει από το σπίτι του και χωρίς να του αφήσουν περιθώριο, του πέρασαν χειροπέδες. Ο 21χρονος όμως δεν φανταζόταν ότι είχαν βρει και το σπίτι – καβάντζα στον πιο κεντρικό δρόμο της Νέας Σμύρνης. Εκεί έκρυβε τα περισσότερα έγγραφα και όταν έπρεπε να τα παραδώσει σε κάποιον πελάτη, πήγαινε και έπαιρνε όσα χρειαζόταν.

Τι άλλο βρήκαν οι αστυνομικοί

Εκτός από έγγραφα, ο καλοβαλμένος νεαρός, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που αναρτούσε στο διαδίκτυο, έκλεβε και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατέληγαν σε κατάστημα στην οδό Σοφοκλέους. Ήταν το δεύτερο σημείο όπου έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και εντόπισαν «21 κινητά τηλέφωνα και -3- tablet, για τα οποία ο 30χρονος ιδιοκτήτης από το Μπαγκλαντές, δεν κατείχε τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα».

Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 615 διαβατήρια,

• 307 ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και

• το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

«Αν δεν με πιάνατε μπορεί, μέχρι το καλοκαίρι, να έβγαζα και πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ»

«Αν δεν με πιάνατε μπορεί, μέχρι το καλοκαίρι, να έβγαζα και πάνω από 200 χιλιάδες ευρώ, καθώς θα τα πουλούσα όλα τα έγγραφα που είχα στα χέρια μου. Το χειμώνα «πέφτει» λίγο η δουλειά, αλλά έστω και λίγα λίγα θα έβρισκα πελάτες», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν.

«Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελούν προϊόντα κλοπών από διάφορες περιοχές της Αττικής». Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.