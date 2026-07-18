Ορισμένοι έχουν, μάλλον, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους.

Τόσο μεγάλη, που να θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου.

Ο κύριος με το μαύρο πόρσε, ιδιοκτήτης εταιρείας με προϊόντα φυσικής διατροφής, κυκλοφορεί με μπόντι γκαρντ (δικαίωμα του) και αισθάνεται περίπου Μητσοτάκης.

Ο συνοδός του με μηχανή παρεμπόδιζε τα αυτοκίνητα στη γέφυρα Βαρυμπόμπης, για να περάσει το αφεντικό του.

Πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ότι τέτοια δικαιώματα δεν έχουν, και εφόσον δεν τους βουτήξει η τροχαία, την επόμενη φορά που θα υποπέσουν στην αντίληψη μας να συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο, θα δώσουμε στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους.

Στη σειρά, όπως όλος ο κόσμος…