Οι καπνοί από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασική έκταση αλλά και κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, έχουν σκεπάσει μεγάλο μέρος του Αττικού ουρανού, ενώ ταυτόχρονα με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων επεκτείνονται και προς νότο.

Xαρακτηριστικές είναι οι αναρτήσεις των δύο μετεωρολόγων Κώστα Λαγουβάρδου και Θοδωρή Κολυδά στο Facebook. Ο μεν πρώτος αναφέρει ότι ο καπνός της πυρκαγιάς έχει φθάσει μέχρι τα Αντικύθηρα, ο δε δεύτερος δείχνει στην ανάρτηση του την πορεία του καπνού προς τα Κύθηρα.

Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Ο δρόμος του καπνού… ο δρόμος του μελτεμιού… Απόγευμα Παρασκευής 08 Αυγούστου…οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία φθάνουν στη Σκύρο και της Κερατέας στα Αντικύθηρα…», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του Meteo.