Στο περιθώριο της έντονης διαμάχης του με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας πέρασε στην αντεπίθεση μέσω γραπτής δήλωσης στο Mega, προχωρώντας σε δημόσια διάψευση των δημοσιευμάτων που αφορούν την οικονομική και φορολογική του κατάσταση.

Ο συνθέτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διοχέτευση ψευδών πληροφοριών και άφησε αιχμές για τη στάση της τραγουδίστριας, ξεκαθαρίζοντας πως όλα τα εισοδήματά του είναι απολύτως νόμιμα.

«Όλα τα εισοδήματά μου είναι πλήρως δηλωμένα»

«Τις δύο τελευταίες μέρες παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο εμένα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω, παράδειγμα εισοδήματα από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα από κάθε πηγή, παράδειγμα τα έσοδά μου από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, μουσικών, εκδοτών κτλ., είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία».

«Δεν υπάρχει καμία ανεξόφλητη οφειλή προς το Δημόσιο»

«Όλες οι κατά νόμο παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του Δημοσίου, η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμιστεί. Η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων, από την οποία διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος εμού και του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχω».

Απορία για την πηγή και τα κίνητρα των διαρροών

«Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία μου με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομιστούν δια των λογιστών μου οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν. Κατόπιν των παραπάνω, εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η πηγή διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν».

Νομική απάντηση στα αναληθή δημοσιεύματα

«Με το παρόν σας γνωρίζω ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή μου ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπιστεί δια της νόμιμης οδού».

Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας κατηγόρησε ευθέως το περιβάλλον της Άννας Βίσση και μερίδα δημοσιογράφων για ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του, ενώ στηλίτευσε τα σχόλια που παρουσιάζουν την περιουσία του ως αποτέλεσμα «γενναιοδωρίας» της τραγουδίστριας.

«Αδιάκοπη μικροπρέπεια από τους κύκλους της τραγουδίστριας»

«Μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του Ολυμπιακού Σταδίου, την οποία άλλωστε η ίδια η Άννα παραδέχθηκε, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων, που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη, αφάνταστη μικροπρέπεια».

«Αθλιότητα τα σχόλια περί γενναιοδωρίας»

«Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ; Και μήπως δεν είναι αθλιότητα τα κατευθυνόμενα συνοδευτικά δημοσιογραφικά σχόλια που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα οποία περιουσιακά μου στοιχεία, όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου, να είναι αποτέλεσμα γενναιοδωρίας της Άννας Βίσση;».

Ο συνθέτης επέρριψε ευθύνες και στην ίδια την Άννα Βίσση για τη σιωπηρή της ανοχή, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος παρέμεινε προσηλωμένος στην προστασία του έργου και της προσωπικότητάς του χωρίς να καταφύγει σε τακτικές διασυρμού.

«Δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθωότητα»

«Στο βαθμό που η Άννα Βίσση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθωότητα. Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας μας χαρακτηρίζουν. Σε όλη αυτή τη διαμάχη τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία: στο σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα διαρροές. Δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δήθεν εσωτερικές πληροφορίες χαμηλότατης υποστάθμης, όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου».

«Δεν φοβάμαι, δεν λυγίζω – Επιφυλάσσομαι για τη δικαιοσύνη»

«Δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδι σε εκπομπές τηλεόρασης. Δεν πέταξα λάσπη. Δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν τη συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μία στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη.

Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη».