Νέα τροπή λαμβάνει η δικαστική και καλλιτεχνική διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα, την Άννα Βίσση και την εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts, καθώς ο Νίκος Καρβέλας ανέκλησε ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» την εξουσία αδειοδοσίας για τη ζωντανή δημόσια εκτέλεση του συνόλου των έργων του, αναλαμβάνοντας ο ίδιος ατομικά τη διαχείρισή τους.

Παράλληλα, διαψεύδονται τα δημοσιεύματα περί κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων, με τον δημιουργό να επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση των οφειλομένων.

Η ανάκληση δικαιωμάτων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του κ. Νίκου Καρβέλα, Αρχοντούλας Παπαπαναγιώτου, ο συνθέτης προχώρησε σε μια καθοριστική κίνηση που αλλάζει άρδην τους όρους εκμετάλλευσης του μουσικού του έργου.

Ειδικότερα, ο κ. Καρβέλας, κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 4481/2017, έχει ανακαλέσει ήδη από την 30ή Σεπτεμβρίου 2026 από τον ΟΣΔ «Αυτοδιαχείριση» την εξουσία δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων (συνθέσεων και στίχων) μέσω ζωντανών ερμηνειών.

Αυτό σημαίνει ότι:

Ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση δεν νομιμοποιείται πλέον να χορηγεί άδειες σε τρίτους χρήστες (εταιρείες παραγωγής, διοργανωτές συναυλιών, νυχτερινά κέντρα) για ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών του.

να χορηγεί άδειες σε τρίτους χρήστες (εταιρείες παραγωγής, διοργανωτές συναυλιών, νυχτερινά κέντρα) για ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών του. Τα δικαιώματα διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό ατομικά.

τον δημιουργό ατομικά. Ο συνθέτης παραμένει μέλος του ΟΣΔ μόνο για μηχανικά/ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα (αναπαραγωγή σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και καταστήματα χωρίς ζωντανή μουσική).

Αποκλειστικός έλεγχος στις ζωντανές εμφανίσεις και τα «μηχανικά» δικαιώματα

Μετά την ανάκληση, ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται ατομικά το σύνολο των τραγουδιών του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση, όσον αφορά τη ζωντανή δημόσια εκτέλεση.

Όπως επισημαίνεται:

Αποκλειστικές αποφάσεις: Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις, σε ποιον θα χορηγούνται άδειες, αλλά και υπό ποιες αισθητικές συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο. Καταγγελία συμβάσεων εκδοτών: Ο συνθέτης προτίθεται να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει συμβάσεις με τρίτους μουσικούς εκδότες, αναλαμβάνοντας ατομικά και τα μηχανικά δικαιώματα αναπαραγωγής (on demand, ψηφιακούς ή υλικούς φορείς). Απαγόρευση νέων κυκλοφοριών: Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε παραγωγή ή κυκλοφορία μουσικού του έργου σε υλικό ή άυλο φορέα (π.χ. βιντεοκλίπ, άλμπουμ) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του.

Τι δηλώνει η πλευρά Καρβέλα για τα ασφαλιστικά μέτρα και τα οφειλόμενα

Παράλληλα, η δικηγόρος του συνθέτη ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τις φήμες περί δικαστικών προσφυγών που διακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Όπως αναφέρει, ο κ. Νίκος Καρβέλας δεν έχει προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Ωστόσο, η πλευρά του συνθέτη επιφυλάσσεται ρητά να ασκήσει κάθε νόμιμο ένδικο μέσο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των χρηματικών ποσών που θεωρεί ότι του οφείλονται από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το 2025, όπου Καρβέλας και Βίσση έδωσαν φιλί στο στόμα. «Αυτό εδώ το πλάσμα, εάν δεν υπήρχε δεν θα με είχατε γνωρίσει ποτέ», ακούγεται να λέει ο Νίκος Καρβέλας και έπειτα τραγουδά για την Άννα το τραγούδι «Μη μου πάθεις τίποτα»:

Το νομικό υπόβαθρο της διαμάχης

Στην εισαγωγή της ανακοίνωσης, η κ. Παπαπαναγιώτου υπογραμμίζει τις βασικές αρχές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993):

Τα δικαιώματα του δημιουργού επί των έργων του είναι απόλυτα , παρέχοντάς του την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευσή τους.

, παρέχοντάς του την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευσή τους. Η τυπική άδεια που χορηγεί ένας ΟΣΔ (όπως η Αυτοδιαχείριση) δεν υποκαθιστά, αλλά λειτουργεί παράλληλα με την ατομική συμφωνία που διατηρεί ο δημιουργός με τον χρήστη/παραγωγό, ειδικά σε μονογραφικές συναυλίες όπου το πρόγραμμα αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από δικά του έργα (47 από τα 50 τραγούδια στο ΟΑΚΑ).

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας μαζί στη σκηνή το 2003:

Ολόκληρη η ανακοίνωση της δικηγόρου του Νίκου Καρβέλα αναφέρει:

«Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται από την πληρεξούσια δικηγόρο του κ. Νίκου Καρβέλα προς το σκοπό της διευκρίνισης ζητημάτων που αφορούν τις νομικές θέσεις του. Κρίνεται εισαγωγικά απαραίτητη η διασάφηση ορισμένων βασικών εννοιών του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να επεξηγηθεί η διαμορφωθείσα νομική και πραγματική κατάσταση που αφορά στην εν λόγω υπόθεση.

Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των μουσικών έργων (συνθέσεων και στίχων), είναι ο δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών. Η πλειονότητα των τραγουδιών του κ. Νίκου Καρβέλα έχει ερμηνευτεί από την κα Άννα Βίσση.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιουσιακά και ηθικά), είναι απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύειτην εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο.

Η ζωντανή ερμηνεία και εκτέλεση μουσικών έργων ενώπιον κοινού (π.χ. με συναυλίες, ζωντανές εμφανίσεις κ.λπ.) συγκαταλέγεται σταδικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης (εκτελεστικά δικαιώματα). Αποτελεί κοινή πρακτική διεθνώς, και εδώ και σχεδόν 100 χρόνια στην Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν των συνθετών και στιχουργών να αναθέτουν, για καθαρά πρακτικούς λόγους είσπραξης, την διαχείριση αυτή σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ). Η είσπραξη των δικαιωμάτων γίνεται βάσει αμοιβολογίου που είναι κοινό για όλους τους δημιουργούς- μέλη του ΟΣΔ.

Εν προκειμένω, ο κ. Νίκος Καρβέλας υπήρξε μέλος του ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση (δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης) όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιουσιακή εξουσία των ζωντανών δημόσιων ερμηνειών/εκτελέσεων. Ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση χορήγησε άδεια στην εταιρία παραγωγής D&A LIVE CONCERTS για την διεξαγωγή της συναυλίας στο ΟΑΚΑ -όπως ήταν υποχρεωμένος από το ισχύον νομικό πλαίσιο-, μίας συναυλίας όπου το σύνολο σχεδόν των ερμηνευθέντων και εκτελεσθέντων τραγουδιών, αποτελούσαν έργα δημιουργίας του κ. Νίκου Καρβέλα.

Είναι πασίγνωστο στη συγκεκριμένη αγορά και διεθνώς καθιερωμένο, ότι η τυπική άδεια που χορηγείται από τον αρμόδιο ΟΣΔ, δεν υποκαθιστά, αλλά λειτουργεί παράλληλα με την ατομική συμφωνίαπου ο δημιουργός δύναται να διατηρεί με τον εκάστοτε χρήστη των έργων του (εταιρεία παραγωγής κλπ). Η συγκεκριμένη πρακτική είναι εξαιρετικά συνήθης, ειδικά σε περιπτώσεις που μία συναυλία αφορά αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά μουσικά έργα του ίδιου δημιουργού. Oπως αναφέρει ο κ. Νίκος Καρβέλας στις ανακοινώσεις του, αυτή είναι η συμφωνία που ίσχυε όλα τα έτη συνεργασίας του με την κα Άννα Βίσση, συμπεριλαμβανομένης και της επίμαχης συναυλίας. Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026. Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).

Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Αννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής),αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας προτίθεται να υπαναχωρήσει από, άλλως και σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει, οποιαδήποτε σύμβασή του με τρίτους μουσικούς εκδότες κ.λπ., και συνακόλουθα ο άνω δημιουργός θα διαχειρίζεται ατομικά και τα «μηχανικά» δικαιώματα αναπαραγωγής σε υλικούς ή/και άυλους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, καθώς και τα on demand δικαιώματα.Απαγορεύεται, δε, οποιαδήποτε παραγωγή ή κυκλοφορία οποιουδήποτε μουσικού του έργου σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου ή/και σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου και εικόνας (π.χ. βιντεοκλίπ), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε μουσικών έργων έχουν τυχόν ήδη ηχογραφηθεί.