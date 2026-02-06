Σοβαρότατες ανησυχίες έχει προκαλέσει στο στρατιωτικό σύστημα ασφαλείας της χώρας η αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπείας υπέρ της Κίνας με πρωταγωνιστή τον 50χρονο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας (με τα αρχικά Χ.Φ.), ο οποίος και ομολόγησε τις πράξεις του μετά τη χθεσινή (5/2) σύλληψή του.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται άκρως σημαντική για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και εν γένει τη χώρα από τη στιγμή που ο ίδιος ομολόγησε ότι παρείχε διαβαθμισμένες και απόρρητες πληροφορίες με προορισμό την Κίνα.

Ο εν λόγω αξιωματικός που υπηρετούσε ως Διοικητής στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) στο Καβούρι, παρακαλουθείτο από την ΕΥΠ και όπως αποδεικνύεται από την προανάκριση, παρείχε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα την Κίνα. Συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές εντός του στρατοπέδου στο οποίο υπηρετούσε στο Καβούρι. Είχε μάλιστα αναλάβει καθήκοντα στη συγκεκριμένη μονάδα τον Ιούλιο του 2025. Ο 50χρονος Σμήναρχος φαίνεται να είχε πρόσβαση σε σχέδια για τις νέες, υπό ανάπτυξη, Τεχνολογίες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 50χρονος Σμήναρχος Χ.Φ., διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την εθνική άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας. Φέρεται δε, να έστελνε ηλεκτρονικά τις διαβαθμισμένες αυτές πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα μέσα από την μονάδα όπου υπηρετεί.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας, ενώ το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους στο δίκτυο κατασκοπείας που είχε αναπτύξει.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει τις παράνομες πράξεις του.

Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του 50χρονου Σμηνάρχου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές ότι προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών με άλλους συνεργάτες για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αναφέρουν ότι σημαντικό μέρος από το υλικό που θα διέρρεε προς την Κίνα, σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Αν όντως αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τότε αλλάζει κατά πολύ η διαβάθμιση της υπόθεσης, καθώς έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ΝΑΤΟ, κυρίως δε οι Αμερικανοί.

Επιπλέον, η υψηλή τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, διότι στην παρούσα στιγμή αναβαθμίζονται πολλά στοιχεία που αφορούν την άμυνα της χώρας μας.

Από τις στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν μέχρι στιγμής ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες Αρχές, ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες γνωστοποίησης του περιστατικού στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Το βαρύ βιογραφικό του στρατιωτικού

Αρκούντως εντυπωσιακό είναι το βιογραφικό του 50χρονου στρατιωτικού, όπως το ανέβασε ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Χ.Φ. είναι Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας ως Αξιωματικός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ). Είναι διαπιστευμένος τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών (CIS).

Ο Χ. είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc σε Συστήματα Κατευθυνόμενων Όπλων από το Πανεπιστήμιο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα διαδικτυακά μαθήματα, όπως το μάθημα Palo Alto Networks Academy Cybersecurity Foundation.

Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως μηχανικός συντήρησης ραντάρ, προγραμματιστής λογισμικού για αερομεταφερόμενα ραντάρ, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής και διαχειριστής έργων για την υλοποίηση σημαντικών συμβάσεων εξοπλισμού.

Ο Χ. ενδιαφέρεται για νέες προκλήσεις, έχει ανοιχτό μυαλό και ενθουσιάζεται με την εξερεύνηση του αντίκτυπου της κυβερνοασφάλειας στους τομείς της βιομηχανίας, των κρίσιμων υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών, της αεροπορίας και της ναυτιλίας.

Είναι έμπειρος επικοινωνιολόγος και ηγέτης ομάδων, συνεργάζεται με διαφορετικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων διεθνών εταίρων και συναδέλφων».

Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν η ΕΥΠ και η Αντικατασκοπεία Στρατού

Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε συνεργασία με την Αντικατασκοπεία Στρατού, ενώ η επιχείρηση σύλληψης του στρατιωτικού, πραγματοποιήθηκε, παρουσία Εισαγγελέα.

Αυτό σημαίνει πως η υπόθεση έχει αρχίσει να εξελίσσεται εδώ και καιρό, και πως ο συγκεκριμένος στρατιωτικός ήταν αντικείμενο έρευνας όσον αφορά τις επαφές του και τον τρόπο μετάδοσης των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

To στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη, υπηρετούσε σε επιτελική μονάδα, με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και Νατοΐκών μέσων.

Ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για την μετάδοση των πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακά σχέδια, μετακινήσεις προσωπικού και κινήσεις διαφόρων στρατιωτικών μέσων.

Ο στρατιωτικός φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του, μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα.

Οι ανώτεροι στρατιωτικοί κύκλοι του Ελληνικού Πενταγώνου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εκτεθούν κατονομάζοντας επισήμως τη χώρα με την οποία συνεργαζόταν ο συλληφθείς στρατιωτικός, προτιμούν την διατύπωση πως «συνεργαζόταν με χώρες που έχουν αντιθετικά συμφέροντα με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ».

Το χρονικό της σύλληψης του στρατιωτικού

Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (5/2), εντός στρατιωτικού χώρου. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη με την κατηγορία της συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, σε τρίτους.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι από την δράση του συγκεκριμένου ατόμου, προέκυψε κίνδυνος πρόκλησης βλάβης, στα εθνικά συμφέροντα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κρατείται επτασφράγιστο μυστικό ο χώρος και ο τρόπος δράσης του συλληφθέντα, καθώς και σε ποιους έχει διαρρεύσει πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είχαν εδώ και αρκετό καιρό την πληροφορία για την δράση του, και τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση. Ωστόσο, φέρεται να επισπεύστηκε η διαδικασία σύλληψής του, λόγω της κρισιμότητας της υπόθεσης, αφού προέκυψε ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Οι πρώτες πληροφορίες, ανέφεραν πως πρόκειται για Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Το στέλεχος, το οποίο συνελήφθη, δίνει κατάθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών που ερευνούν την υπόθεση, έχουν μπει μεταξύ άλλων οι ενδεχόμενοι σύνδεσμοι του πληροφοριοδότη, καθώς επίσης και το εάν πιθανόν υπάρχει εμπλοκή κι άλλων στελεχών. Ακόμα εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσπαθούσε να στρατολογήσει νέους κατασκόπους, αλλά και το κίνητρο της δράσης του.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές Κρατικές Υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

