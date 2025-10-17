Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή Παρασκευή (17/10). Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στην Λ. Κηφισού (στην κάθοδο), όπου δύο τροχαία, μία καραμπόλα τριών Ι.Χ. και μία σύγκρουση δύο φορτηγών, έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος.

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το Περιστέρι και την Λένορμαν, δημιουργώντας ουρές εκατοντάδων μέτρων. Στην άνοδο του Κηφισού, οι οδηγοί συναντούν ουρές από τη Λ. Αθηνών έως την Νέα Φιλαδέλφεια, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η εικόνα δεν είναι καλύτερη στην Αττική Οδό, όπου και στα δυο ρεύματα, η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Προς το Αεροδρόμιο οι χρόνοι κυμαίνονται από 20 έως 25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ προς την Ελευσίνα οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 10–15 λεπτά στο τμήμα Πλακεντίας–Κηφισίας.

Στην Περιφερειακή Υμηττού η εικόνα είναι επίσης δύσκολη, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν τα 15–20 λεπτά στο τμήμα Αγίας Παρασκευής – Κηφισίας.

«Φορτωμένοι» οι δρόμοι του κέντρου

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Λεωφόρο Κηφισίας και την Λεωφόρο Μεσογείων με κατεύθυνση προς το κέντρο, ενώ στο ίδιο μοτίβο κινούνται οι βασικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως η Σταδίου, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δυσκολίες καταγράφονται και στην Λεωφόρο Αθηνών προς τον Ασπρόπυργο, με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή.

Προβλήματα και στο Αεροδρόμιο

Στην περιοχή του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, παραμένει κλειστή μία λωρίδα στον εξωτερικό δρόμο αφίξεων (έως το Sofitel), ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ αλλαγές στην στάθμευση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρές τοπικές καθυστερήσεις.

Τεράστια ταλαιπωρία λόγω των δυο τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πρώτο περιστατικό, μια νταλίκα εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Λένορμαν και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που οι μπάρες αποκολλήθηκαν και πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και εκεί. Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία έκλεισε και τις δύο λωρίδες προς Πειραιά, επιτρέποντας την κυκλοφορία μόνο από τη δεξιά λωρίδα, ενώ στο ρεύμα προς την Λαμία παρέμεινε κλειστή η αριστερή λωρίδα.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, κοντά στα ΚΤΕΛ, όταν τρία ΙΧ ενεπλάκησαν σε καραμπόλα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν άνθρωπο βαριά τραυματισμένο.

Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με την κίνηση να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αν είναι εφικτό την χρήση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, αναζητώντας εναλλακτικές διαδρομές.