Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια, της Κρήτης, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας με το προσωνύμιο «Κούνελος», που βρίσκεται έγκλειστος στις Φυλακές της Αλικαρνασού, για υπόθεση ζωοκλοπής, υποδεικνύεται από τις Αρχές ως ο ηθικός αυτουργός πίσω από την έκρηξη βόμβας, η οποία αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για να ξεσπάσει το φονικό μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, σήμερα κιόλας καλούνται σε συμπληρωματική απολογία πέντε συνολικά άτομα από την οικογένεια Καργάκη, ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας, που εξερράγη στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, την παραμονή της αιματοχυσίας, που εκτυλίχθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025, στη διάρκεια της οποίας έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ο «Κούνελος» μέσα από τις φυλακές διέταξε να μπει η βόμβα

Η εφημερίδα Πατρίς αναφέρει ότι απαγγέλθηκε κατηγορία και πλέον απολογείται ο κρατούμενος της οικογένειας Καργάκη, γνωστός και με το προσωνύμιο «Κούνελος», για ηθική αυτουργία στην πυροδότηση της βόμβας που προκάλεσε την έκρηξη στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να ανάψει η σπίθα της παλιάς βεντέτας στο χωριό και να γίνει μακελειό μια μέρα μετά με δύο νεκρούς.

Αν και ήταν μόνο πληροφορίες όλο το προηγούμενο διάστημα ότι η πυροδότηση της βόμβας έγινε κατ’ εντολή του έγκλειστου για άλλη υπόθεση στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, πλέον επιβεβαιώνεται η εμπλοκή του και οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι εκείνος ήταν ο ηθικός αυτουργός και προς αυτή την κατηγορία καλείται από την Ανάκριση για να δώσει εξηγήσεις.

Μάλιστα πληροφορίες ανέφεραν ότι η βόμβα είχε κατασκευαστεί από συγκρατούμενο της ίδιας οικογένειας που γνώριζε από συνδεσμολογία και για αυτό πραγματοποιήθηκε έφοδος από το ΔΑΟΕ στα κελιά των φυλακών της Αλικαρνασσού, κατασχέθηκαν τηλέφωνα και μαχαίρια ενώ ελήφθησαν καταθέσεις.

Ως βομβιστής, φυσικός αυτουργός συνελήφθη 23χρονο μέλος της οικογένειας του έγκλειστου που θεωρείται ο ηθικός αυτουργός.