Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στην τελετή του καθιερωμένου αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του σχολείου και να συνομιλήσει σε θερμό κλίμα με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας ευχές για μια δημιουργική, ασφαλή και παραγωγική σχολική χρονιά.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις υποδομές και στην ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα. Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, σημείωσε:

«Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”. Μαζί με τα σχολεία που εγκαινιάσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000.»

Φωτογραφίες από τον αγιασμό:

Απευθυνόμενος στα παιδιά και στους παριστάμενους, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της πολιτείας να προσφέρει στα παιδιά τις ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης που δικαιούνται:

«Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Αξίζετε ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τους δασκάλους και τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.»

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στα Άνω Λιόσια, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και περιφερειακές επαφές. Στις 11:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ ελ-Ενάνι, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Καστελλόριζο.