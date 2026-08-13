Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος από τη γενέτειρά του, την Ίμβρο, όπου τελείται το Πατριαρχικό Συλλείτουργο των Προκαθημένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 ετών από την είσοδό του στην Ιεροσύνη.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν για να του ευχηθεί περαστικά μετά από ένα μικρό ατύχημα με το ποδήλατο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, του ζήτησε να τελέσει τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου, με την Μαρία Σάκκαρη, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Περιγράφοντας το παρασκήνιο της επικοινωνίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του ακροατηρίου:

«Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο Πρωθυπουργό, να του ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του και εκείνος είπε να ξεχωρίσω κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του Κωνσταντίνο.»

«Ίσως, εάν έχω υγεία.», σχολίασε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας.