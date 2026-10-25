Στον καθοριστικό ρόλο των νέων τεχνολογιών και των υψηλών επιδόσεων της φρεγάτας FDI (Belharra) «Κίμων» αναφέρθηκε ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως υπογράμμισε, η υπεροχή στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο εδράζεται στον έγκαιρο εντοπισμό, το δραστικό πλήγμα και τις αποτελεσματικές αμυντικές δυνατότητες απέναντι σε επιθέσεις κορεσμού.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες πολίτες σχηματίζουν ουρές δεκάδων μέτρων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να επιβιβαστούν στο πλοίο, ενόψει της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι στις 30 Οκτωβρίου η Ελλάδα παραλαμβάνει στη Λοριάν τη δεύτερη φρεγάτα της κλάσης, τον «Νέαρχο».

Το τακτικό πλεονέκτημα στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο

Αναφερόμενος στα βασικά «lessons learned» για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ο αντιπλοίαρχος εξήγησε ότι η φρεγάτα διαθέτει:

«αισθητήρες και όπλα που δίνουν τακτικό πλεονέκτημα, τα οποία σε συνδυασμό με τη διαστρωματική άμυνα, τη διακριτικότητα, την αυτονομία και τις ναυτικές αρετές του σκάφους, την καθιστούν ικανή να αναλάβει όλο το εύρος αποστολών του ναυτικού πολέμου».

Η φρεγάτα «Κίμων» παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό πέρυσι τον Δεκέμβριο και κατέπλευσε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου, οπότε εντάχθηκε επισήμως στον Στόλο ως η πρώτη της κλάσης FDI από τις συνολικά τέσσερις που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η χώρα.

Η ενίσχυση του Στόλου συνεχίζεται άμεσα, καθώς στις 30 Οκτωβρίου η Ελλάδα παραλαμβάνει τη δεύτερη φρεγάτα FDI, τον «Νέαρχο», στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Η 18μηνη εκπαίδευση σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία

Ο κ. Κιζάνης αναφέρθηκε εκτενώς στο απαιτητικό πρόγραμμα προετοιμασίας του πληρώματος:

«Η εκπαίδευση και εν γένει η εξοικείωση και εκμάθηση των δυνατοτήτων του πλοίου έλαβε χώρα σε διάφορα στάδια και επίπεδα, κατά τη διάρκεια ενός χρονικού εύρους συνολικά 18 μηνών».

Η διαδικασία περιλάμβανε εκπαιδεύσεις στις κατασκευάστριες εταιρείες ανάλογα με την ειδικότητα των στελεχών:

Στη Γερμανία , για τις κύριες μηχανές προώσεως MTU.

Στην Ιταλία , για τα πυροβόλα της Leonardo.

Σε περιοχές της Γαλλίας, για τους κύριους μειωτήρες της Naval Group και τα κατευθυνόμενα βλήματα της MBDA.

Ακολούθησε η φάση εξάσκησης στο ναυπηγείο και επί του πλοίου, τόσο εν όρμω όσο και εν πλω, «με σκοπό το πλήρωμα να είναι σε θέση να ταξιδέψει το σκάφος αμέσως μετά την Ύψωση της Σημαίας, κάτι που επαληθεύτηκε και στην πράξη».

Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε εξαιρετική εμπειρία την παρακολούθηση της ναυπήγησης στη Λοριάν, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη γαλλική φιλοξενία:

«Ομοίως, ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις μου κατέχει η θέρμη με την οποία μας φιλοξένησε εν πλω και μας υποστήριξε ποικιλοτρόπως ο κυβερνήτης και το πλήρωμα της γαλλικής, αδελφής φρεγάτας “Ronarc’h”, συμβάλλοντας σημαντικά στην από μέρους μας κατανόηση της φιλοσοφίας σχεδίασης και χρήσης των φρεγατών τύπου FDI από το γαλλικό ναυτικό».

Τα προσόντα των νέων στελεχών και η επόμενη μέρα

Σχετικά με τα προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν οι νέοι και οι νέες που επιθυμούν να εισαχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό στη νέα εποχή, ο κ. Κιζάνης υπογράμμισε ότι πέρα από το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές:

«οι βασικές αρετές πάνω στις οποίες τα επίδοξα νέα στελέχη θα χτίσουν το μέλλον τους και το μέλλον του Ναυτικού είναι το ήθος, η διάθεση προσφοράς για το κοινό καλό, η αγάπη για τη θάλασσα, η φιλοπατρία και η φιλομάθεια».

Πρόσθεσε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν ότι τα στελέχη μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις απολαμβάνοντας τη ναυτική ζωή. Διευκρίνισε ακόμη ότι η έλευση των FDI δεν μεταβάλλει τις θεμελιώδεις αρετές, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό επενδύει διαχρονικά στη διά βίου εκπαίδευση:

«Το γεγονός αυτό προκύπτει μετά λόγου γνώσεως καθώς, με όλα τα εφόδια που μας προσφέρει διά βίου το Πολεμικό Ναυτικό, είμασταν ως πλήρωμα σε θέση να καθίσουμε ισότιμα στο τραπέζι του τεχνικού διαλόγου με τους εξειδικευμένους τεχνικούς και αρχιτέκτονες της Naval Group και να ενεργοποιήσουμε μία υπερσύγχρονη μονάδα όπως η φρεγάτα “Κίμων” του Πολεμικού Ναυτικού».

Επιχειρησιακές δυνατότητες και βαρύ οπλοστάσιο

Η φρεγάτα Belharra (FDI HN) ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων, λειτουργώντας σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων (αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό, αντιπλοϊκό πόλεμο, προσβολή στόχων επιφανείας και αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών). Είναι ικανή να δράσει αυτόνομα ή ενταγμένη σε στόλο, απέναντι σε υποβρύχια τελευταίας γενιάς, υπερηχητικούς πυραύλους και κυβερνοεπιθέσεις.

Η συμπαγής σχεδίασή της την καθιστά κατάλληλη για δύσκολες συνθήκες, ψυχρά και θερμά νερά, καθώς και για αρχιπελαγικές περιοχές. Τα αυτοματοποιημένα συστήματά της επιτρέπουν τη λειτουργία με συγκριτικά μικρό αριθμό πληρώματος και περιορίζουν τους χρόνους συντήρησης, ενώ είναι κατασκευασμένη κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ για απόλυτη διαλειτουργικότητα με συμμαχικά ναυτικά.

Το βαρύ οπλοστάσιο της ελληνικής έκδοσης περιλαμβάνει:

32 αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους EXOCET MM40 Block 3C 1 πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών Σύστημα εγγύς άμυνας RAM 2 τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών 2 διπλούς εκτοξευτές τορπιλών MU90 για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις

Κοσμοσυρροή και ουρές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Η φρεγάτα κατέπλευσε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Από το πρωί του Σαββάτου (24/10), εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας σχημάτισαν ουρές δεκάδων μέτρων περιμένοντας υπομονετικά να επιβιβαστούν.

Οι επισκέπτες περιηγούνται στα εξωτερικά καταστρώματα με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, τα οποία τους παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητες του πλοίου.

Το πρόγραμμα επισκεπτηρίου μέσω των εγκαταστάσεων του ΟΛΘ διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00 – 18:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 – 17:00

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00 – 12:00 (σχολεία) και 12:00 – 17:00 (κοινό)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00 – 12:00 (σχολεία) και 12:00 – 17:00 (κοινό)

Πηγές φωτογραφιών: rthess.gr, ΑΠΕ, eurokinissi