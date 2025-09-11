Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεξε και πάλι την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, με την Κέρκυρα να είναι ο νέος προορισμός του για στιγμές χαλάρωσης πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου με τους Λέικερς.

Ο σούπερσταρ του NBA ταξίδεψε στο νησί του Ιονίου μαζί με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την προετοιμασία της νέας σεζόν.

Η σχέση του με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ζεστή, αφού την έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και την έχει αποκαλέσει τη χώρα «παράδεισο» σε αναρτήσεις του στα social media.

Την Τρίτη το βράδυ, ο ΛεΜπρόν εντοπίστηκε σε γνωστό εστιατόριο στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας.

Με καλή διάθεση και χαμόγελο, απόλαυσε το δείπνο του σε χαλαρή ατμόσφαιρα με την οικογένειά του, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητος από τους θαμώνες του εστιατορίου, οι οποίοι ήθελα να φωτογραφηθούν με τον ΛεΜπρον και εκείνος δεν αρνήθηκε σε κανέναν.

Δείτε τις εικόνες:

Δείτε το βίντεο:

Ο LeBron James δεν είναι μόνο ένας από τους πιο επιτυχημένους και διάσημους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών.

Η οικογένειά του αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Με τη σύζυγό του, Savannah James, είναι μαζί από τα εφηβικά τους χρόνια καθώς υπήρξαν high school sweethearts.

Μαζί έχουν τρία παιδιά: τον LeBron James Jr., γνωστό και ως “Bronny”, τον Bryce Maximus James και την κόρη τους Zhuri Nova James.