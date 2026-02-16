Eπειδή έγινε μεγάλος θόρυβος σχετικά με το άτομο το οποίο φωτογράφισε τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, η «Ζούγκλα» επιχείρησε να διαλευκάνει το τι ακριβώς συνέβη και ποια ονόματα ενεπλάκησαν εκ μέρους των Γερμανών σε αυτή την υπόθεση.

Όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή, υπήρξε εξαρχής μια σοβαρή σύγχυση σχετικά με τον φωτογράφο, αλλά και άλλα άτομα τα οποία είχαν το ίδιο όνομα με τον Λοχία Χέρμαν Χόιερ ο οποίος, ως φαίνεται, ήταν και ο άνθρωπος που είχε στην κατοχή του τις 200 αυτές φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες.

Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή (1η Μαΐου 1944), οι οποίες ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, μέσω δημοπρασίας στο eBay, αποδίδονται τελικά στον Γερμανό Λοχία Χέρμαν Χόιερ (Hermann Heuer).

Φαίνεται μάλιστα πως υπάρχει μια μικρή σύγχυση σε ορισμένες αναφορές που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο σχετικά με την προέλευση των φωτογραφιών. Ο «αγαπημένος ζωγράφος του Χίτλερ» στον οποίο αναφέρονται κάποιοι ότι ήταν ο κάτοχος είναι πιθανότατα ο Hermann Otto Hoyer (Χέρμαν Ότο Χόιερ).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

Η σύγχυση των ονομάτων: Ο Hermann Otto Hoyer ήταν όντως διάσημος ναζιστής ζωγράφος (γνωστός για το έργο του “Στην αρχή ήταν ο Λόγος”, που απεικονίζει τον Χίτλερ να μιλά σε εργάτες). Όμως, ο φωτογράφος των 200 της Καισαριανής αναφέρεται στις πρόσφατες έρευνες ως Hermann Heuer (ή σε κάποιες πηγές ως λοχίας της Wehrmacht με παρόμοιο όνομα).

Η εμπλοκή: Δεν υπάρχει ιστορική απόδειξη ότι ο διάσημος ζωγράφος του Χίτλερ βρέθηκε στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944 για να τραβήξει αυτές τις φωτογραφίες. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν Γερμανό στρατιωτικό (Λοχία) που είχε το ίδιο ή παρεμφερές επίθετο και υπηρετούσε στην Ελλάδα.

Το άλμπουμ: Το γεγονός ότι οι φωτογραφίες βρέθηκαν σε ένα άλμπουμ που ανήκε σε κάποιον ονόματι Heuer (ή Hoyer) οδήγησε κάποιους να κάνουν τον συνειρμό με τον ζωγράφο, αλλά οι ιστορικοί συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για απλή συνωνυμία.